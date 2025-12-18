À 13 heures ce jeudi, aura lieu le tirage au sort intégral de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Voici ce qu'on sait pour l'OL Lyonnes.

Une dernière victoire sans trembler pour conclure. Mercredi, l'OL Lyonnes a bouclé la première partie de la Ligue des champions par un succès 4 à 0 contre l'Atlético de Madrid, le cinquième en six journées. De quoi achever la phase de classement au deuxième rang, juste derrière le FC Barcelone à la différence de buts.

Cette place signifie qu'il évite les barrages par lesquels devront passer les formations classées entre les 5e et 12e positions. Les Lyonnaises retrouveront le tournoi européen au printemps, les 24-25 mars et 1er ou 2 avril. Une longue période sans coupe d'Europe donc, même si le menu pour la suite sera dévoilé dès ce jeudi.

Quel adversaire pour l'OL Lyonnes en quarts de finale ?

En effet, le tirage au sort intégral de la phase à élimination directe se déroule ce 18 décembre. Nous découvrirons alors le tableau complet, jusqu'à la finale. Avant cet évènement prévu à 13 heures, nous avons déjà quelques informations. On sait par exemple que les joueuses de Jonatan Giráldez ne pourront pas affronter le Barça avant une éventuelle finale.

Autre point à noter, les Rhodaniennes sont assurées de recevoir tous les matchs retours jusqu'à la demi-finale. Un détail qui n'en est pas forcément un, avec l'apport d'un public qui peut être décisif. Pour le reste, nous apprendrons les futurs adversaires sur la route de l'OL Lyonnes en début d'après-midi.