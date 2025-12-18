Actualités
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : tirage au sort, futur tableau... Ce que sait l'OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • À 13 heures ce jeudi, aura lieu le tirage au sort intégral de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Voici ce qu'on sait pour l'OL Lyonnes.

    Une dernière victoire sans trembler pour conclure. Mercredi, l'OL Lyonnes a bouclé la première partie de la Ligue des champions par un succès 4 à 0 contre l'Atlético de Madrid, le cinquième en six journées. De quoi achever la phase de classement au deuxième rang, juste derrière le FC Barcelone à la différence de buts.

    Cette place signifie qu'il évite les barrages par lesquels devront passer les formations classées entre les 5e et 12e positions. Les Lyonnaises retrouveront le tournoi européen au printemps, les 24-25 mars et 1er ou 2 avril. Une longue période sans coupe d'Europe donc, même si le menu pour la suite sera dévoilé dès ce jeudi.

    Quel adversaire pour l'OL Lyonnes en quarts de finale ?

    En effet, le tirage au sort intégral de la phase à élimination directe se déroule ce 18 décembre. Nous découvrirons alors le tableau complet, jusqu'à la finale. Avant cet évènement prévu à 13 heures, nous avons déjà quelques informations. On sait par exemple que les joueuses de Jonatan Giráldez ne pourront pas affronter le Barça avant une éventuelle finale.

    Autre point à noter, les Rhodaniennes sont assurées de recevoir tous les matchs retours jusqu'à la demi-finale. Un détail qui n'en est pas forcément un, avec l'apport d'un public qui peut être décisif. Pour le reste, nous apprendrons les futurs adversaires sur la route de l'OL Lyonnes en début d'après-midi.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes presque parfait pour atteindre les quarts
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 18 Déc 25 à 9 h 49

      Quelqu'un sait combien de spectateurs contre l'Atletico ?
      Parce que pour trouver ça quelque part sur internet c'est un problème. Même pour le championnat je ne trouve jamais rien.

      Signaler
      1. chignol
        chignol - jeu 18 Déc 25 à 9 h 57

        Salut Juni, hier le Progrès a mentionné 5000 spectateurs attendus. L'affluence effective a probablement tourné autour de ce chiffre.

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - jeu 18 Déc 25 à 9 h 59

        L'affluence officielle s'élève à 5 028 spectateurs ( très petite chambrée dans un tel écrin , ça n'a pas de sens à mes yeux ) .​
        Le stade, d'une capacité de 59 186 places, affichait une faible affluence typique des matchs féminins malgré l'enjeu.
        En 2018, la finale de Ligue Europa opposait l'Atlético et l'OM au Parc OL devant 55 768 spectateurs. Pour les matchs masculins OL, les affluences records dépassent 58 000, comme OL-PSG (58 257 en 2025).

        Signaler
    2. Avatar
      brad - jeu 18 Déc 25 à 9 h 58

      Maintenant je n'ambitionne plus la finale mais le trophée direct , car le collectif est trop imposant sur ce que je vois a d'autres équipes , seul bémol nos pointes aux abonnées absentes et ça dure en ne parlant que de la Ldc , les buts en Arkéma ne donnant pas de véritable fiabilité vu les scores que la concurrence se prend.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Licence de Bernard Lhomme
    Vainqueur deux fois de la Coupe de France avec l'OL, Bernard Lhomme est décédé 10:10
    Ligue des champions : tirage au sort, futur tableau... Ce que sait l'OL Lyonnes 09:25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes presque parfait pour atteindre les quarts 08:40
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    Ligue Europa : Clinton Mata en sursis avec ses cartons jaunes 08:00
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    Alexandra Collin au sifflet d’OL Lyonnes - Fleury samedi (21h) 07:30
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes valide son ticket pour les quarts de Ligue des champions 17/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Atletico de Madrid : Hegerberg et Dumornay de retour dans le onze 17/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe de France féminine U18 : l’OL Lyonnes recevra Montpellier 17/12/25
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    Après deux jours de repos, l’OL de retour à l’entraînement avec Tessmann 17/12/25
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Des anciens de l’OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes 17/12/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix" 17/12/25
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast  17/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ? 17/12/25
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes va étrenner son nouveau maillot 17/12/25
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL 17/12/25
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif" 17/12/25
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre 17/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut