Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
Wendie Renard lors d'OL – FC Barcelone (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Ligue des champions : quel parcours pour l'OL Lyonnes jusqu'à la potentielle finale ?

  • par Gwendal Chabas

    • Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. L'occasion pour l'UEFA de dévoiler l'ensemble du tableau final de la compétition.

    En attendant les matchs, il est maintenant possible de se projeter. Ce jeudi midi, l'UEFA a procédé au tirage au sort de l'intégralité de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Nous connaissons donc le tableau, des barrages jusqu'à la finale qui aura lieu à Oslo, en Norvège.

    L'OL Lyonnes était particulièrement intéressé par cet évènement. En tant que deuxième de la phase de classement, il était déjà qualifié pour les quarts de finale. Mais, comme chez les garçons, certaines formations doivent en passer par les barrages. Celles ayant terminé entre la 5e et la 12e place.

    Pour la suite de la compétition, nous savons donc que le groupe de Jonatan Giráldez se mesurera à Wolfsburg ou à la Juventus Turin les 24-25 mars et 1er ou 2 avril. Les deux écuries se rencontreront en février pour ce "8e de finale" officieux. Peu aisé, ce tirage mettra sur la route des Fenottes deux rivaux déjà affrontés cette saison.

    Arsenal ou Chelsea probablement en demi-finales

    Si elles franchissent ce tour, les partenaires de Selma Bacha tomberont probablement sur un autre gros morceau : Chelsea, Arsenal ou Louvain. Sans faire offense aux Belges, on se dit que les Anglaises sont favorites pour atteindre le dernier carré. Reste à savoir qui des filles de Sonia Bompastor ou des championnes en titre seront au rendez-vous.

    Comme prévu, le FC Barcelone est dans l'autre partie du tableau, avec le Bayern Munich. Les Espagnoles défieront le Paris FC ou le Real Madrid, tandis que les Munichoises seront opposées à l'Atlético de Madrid ou à Manchester United.

