Jusqu'à présent, l'OL Lyonnes a répondu aux attentes en terminant 2e de la phase de classement de la Ligue des champions. Place désormais "aux choses sérieuses" avec les quarts de finale.

Un petit accroc, et encore. Dans cette phase de classement de la Ligue des champions, la première du genre pour les femmes, l'OL Lyonnes n'a jamais tremblé. Cinq victoires, un nul, une deuxième place... Tout s'est bien déroulé pour les joueuses de Jonatan Giráldez, qui ont maîtrisé les débats.

Un parcours qui réjouit jusqu'ici Vincent Ponsot, directeur général de l'institution. Le chemin dessiné au début de la saison est suivi à la lettre. "Nous voulions absolument finir à l'une des deux premières places, et nous terminons finalement premiers ex aequo avec Barcelone. Pour l'instant, les objectifs sont atteints et nous avons hâte de participer à la suite de l'épreuve", a-t-il clamé sur le site du club.

"Quand on est OL Lyonnes, on a des objectifs élevés"

Depuis ce jeudi en début d'après-midi, on sait quels seront les potentiels adversaires des Rhodaniennes au tour suivant. Ce sera le vainqueur du barrage entre Wolfsburg et la Juventus Turin. "Quand on est OL Lyonnes, on a des objectifs élevés. Notre ambition est de gagner la compétition. Après, il y a beaucoup d'adversité et de très belles formations en face, a rappelé le dirigeant présent au tirage au sort. Tout commencera en quarts de finale. Wolfsburg est une équipe très expérimentée qui a l'habitude de ce niveau. On a aussi vu durant la phase de ligue qu'il était difficile de jouer sur le terrain de la Juventus. Ce sera donc un beau quart de finale."

Les Fenottes ont déjà affronté ces deux concurrents plus tôt dans l'épreuve. Elles avaient battu les Allemandes 3 à 1 à domicile, quelques jours avant de revenir de 3-0 à 3-3 contre les Turinoises.