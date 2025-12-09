OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient

Exclu dimanche à Lorient après deux cartons jaunes, Ainsley Maitland-Niles n'a pas été épargné après la rencontre. Paulo Fonseca l'a assez rudement réprimandé.

L'OL était en délicatesse avant cette action de la 42e minute. Mais l'exclusion d'Ainsley Maitland-Niles n'a évidemment pas aidé l'équipe à revenir au score après le but de Pablo Pagis trois minutes plus tôt. Surtout que le latéral droit avait écopé d'un premier rappel à l'ordre quelques instants auparavant avec une biscotte dégainée par Mathieu Vernice suite à une intervention musclée.

Avec cette exclusion, l'ancien d'Arsenal fait monter à cinq le nombre de rencontres achevées à 10 par l'Olympique lyonnais. C'est beaucoup, et cela commence à agacer. Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Enzo Reale maugréait. "Comme souvent, il est irrégulier. Il fait deux fautes bêtes car il pouvait les éviter. Cela pénalise une fois de plus l'équipe sur un match, et ça commence à faire beaucoup", soulignait l'ex-joueur formé à Tolo-Vologe.

"Ce n'est pas acceptable"

Mais la colère émanait encore plus de son entraîneur au coup de sifflet final. "Oui, j'ai été très dur. Nous avons eu cinq matchs avec des cartons rouges. C'est difficile. Si certaines situations précédentes n'étaient pas justes, celle d'aujourd'hui l'était. Quand on prend un avertissement et qu'ensuite nous avons cette attitude, c'est de notre faute, fulminait Paulo Fonseca. Notre équipe est expérimentée, ce n'est pas acceptable. C'est dur à expliquer. Après le premier jaune, j'ai parlé avec les joueurs pour leur dire de faire attention... Je ne peux pas le concevoir."

L'OL roi pour se saborder

L'Anglais n'est pas seul responsable de cette défaite 1 à 0 au Moustoir. Néanmoins, par cet engagement incontrôlé, Ainsley Maitland-Niles a finalement résumé ce qui manquait à cet OL. Aujourd'hui, il se tire trop souvent une balle dans le pied par ses erreurs pour accéder au top 4.

Et en même temps, nous avons suffisamment répété que voir cette équipe 5e du championnat était déjà une prouesse. Cependant, afin de le rester et d'être en mesure de profiter des faux pas des autres, les Lyonnais auront besoin de toutes les armes disponibles. Ce qui n'a que trop rarement été le cas cette saison.