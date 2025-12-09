Actualités
Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
Ainsley Maitland-Niles à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Exclu dimanche à Lorient après deux cartons jaunes, Ainsley Maitland-Niles n'a pas été épargné après la rencontre. Paulo Fonseca l'a assez rudement réprimandé.

    L'OL était en délicatesse avant cette action de la 42e minute. Mais l'exclusion d'Ainsley Maitland-Niles n'a évidemment pas aidé l'équipe à revenir au score après le but de Pablo Pagis trois minutes plus tôt. Surtout que le latéral droit avait écopé d'un premier rappel à l'ordre quelques instants auparavant avec une biscotte dégainée par Mathieu Vernice suite à une intervention musclée.

    Avec cette exclusion, l'ancien d'Arsenal fait monter à cinq le nombre de rencontres achevées à 10 par l'Olympique lyonnais. C'est beaucoup, et cela commence à agacer. Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Enzo Reale maugréait. "Comme souvent, il est irrégulier. Il fait deux fautes bêtes car il pouvait les éviter. Cela pénalise une fois de plus l'équipe sur un match, et ça commence à faire beaucoup", soulignait l'ex-joueur formé à Tolo-Vologe.

    "Ce n'est pas acceptable"

    Mais la colère émanait encore plus de son entraîneur au coup de sifflet final. "Oui, j'ai été très dur. Nous avons eu cinq matchs avec des cartons rouges. C'est difficile. Si certaines situations précédentes n'étaient pas justes, celle d'aujourd'hui l'était. Quand on prend un avertissement et qu'ensuite nous avons cette attitude, c'est de notre faute, fulminait Paulo Fonseca. Notre équipe est expérimentée, ce n'est pas acceptable. C'est dur à expliquer. Après le premier jaune, j'ai parlé avec les joueurs pour leur dire de faire attention... Je ne peux pas le concevoir."

    L'OL roi pour se saborder

    L'Anglais n'est pas seul responsable de cette défaite 1 à 0 au Moustoir. Néanmoins, par cet engagement incontrôlé, Ainsley Maitland-Niles a finalement résumé ce qui manquait à cet OL. Aujourd'hui, il se tire trop souvent une balle dans le pied par ses erreurs pour accéder au top 4.

    Et en même temps, nous avons suffisamment répété que voir cette équipe 5e du championnat était déjà une prouesse. Cependant, afin de le rester et d'être en mesure de profiter des faux pas des autres, les Lyonnais auront besoin de toutes les armes disponibles. Ce qui n'a que trop rarement été le cas cette saison.

    à lire également
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 9 Déc 25 à 14 h 24

      On peut le réprimander mais ça se voit que la deuxième faut il ne fait pas exprès, mais il se fait prendre pas la vivacité du lorientais, et lui marche sur le pied.

      Donc au final qu'est ce qu'il aurait pu faire de mieux si ce n'est être plus réactif ou alors laisser plus de distance avec son adversaire direct afin d'éviter tout contact.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient 14:00
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles 13:05
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale 12:12
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon 11:30
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca 11:05
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc 10:15
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes 08:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corinne Petit, ancienne joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le casting pour la conférence "grossesse et sport" dévoilé 07:30
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ? 08/12/25
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 08/12/25
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 08/12/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 08/12/25
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 08/12/25
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 08/12/25
    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon 08/12/25
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar 08/12/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau 08/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut