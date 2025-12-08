Cinquième de Ligue 1 malgré sa défaite, l’OL ne pouvait pas se consoler avec ça. Les places pour la Ligue des champions sont désormais à cinq longueurs.

Les mots étaient durs dimanche soir après le coup de sifflet final à Lorient et il y avait de quoi. Dans un Moustoir en fusion, l’OL a été douché par les Merlus (1-0) et s’y sont pris comme des grands. Avec un peu plus de talent technique devant, la formation bretonne aurait pu plier le match en deuxième mi-temps, mais a finalement laissé en vie des Lyonnais qui étaient passés à côté de leur première période. À 1-0, l’espoir de ramener un point était toujours permis, mais Mvogo a joué les murailles dans le but lorientais pour offrir une victoire méritée aux siens. À Lyon, il y avait le masque sur les visages et il était difficile de pouvoir leur donner des circonstances atténuantes cette fois-ci.

Victoire obligatoire dimanche prochain

Dans cette 15e journée de Ligue 1, toutes les planètes avaient été alignées pour que l’OL se relance dans la course à la Ligue des champions. Une victoire et le podium ne se retrouvait plus qu’à deux longueurs avec un OM - Monaco une semaine plus tard. Finalement, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont toujours à cinq longueurs de ces places qui commencent tranquillement à s’envoler. Cinquièmes, grâce à la fessée subie par Rennes face au PSG, les Lyonnais n’en ont même pas profité pour creuser un petit écart avec ses poursuivants. Une soirée ratée de A à Z.