Fonseca (OL) se méfie de Lorient et de son "intention de jouer"

Pour son retour sur le banc de l’OL, Paulo Fonseca s’attend à un déplacement difficile à Lorient. L’équipe bretonne reste une équipe qui aime jouer, malgré sa 15e place en Ligue 1.

Il ne veut pas être l’attraction dominicale, mais il pourra difficilement passer à côté. Ce dimanche, Paulo Fonseca sera au centre des attentions à cause de son retour sur le banc de l’OL, après neuf mois de suspension. Une éternité pour l’entraîneur et donc un retour à la normale attendu à Lorient. Au coup d’envoi, le Portugais ne sera pas dans les tribunes, même s’il ne se l’interdit pas à l’avenir, mais bien au plus proche de ses joueurs. Une première victoire à laquelle il aimerait ajouter trois points supplémentaires pour tenter de "bien finir l’année, c’est important". L’OL a surtout un coup à jouer dans la course aux places européennes.

"Lorient concède très peu d'Expected Goals"

Il faudra malgré tout se sortir du piège lorientais. Si les espaces risquent d’être là pour une formation bretonne qui n’a plus signé de clean-sheet depuis douze matchs, Oliver Pantaloni et ses joueurs ont une philosophie portée vers l’avant. De quoi mettre en difficulté l’OL ? Fonseca, qui voit toujours "des matchs difficiles à jouer", se méfie fortement de cet adversaire, pourtant quinzième de Ligue 1. "Depuis ce match en aout contre Lille (défaite 7-1 à domicile), Lorient a eu de bons résultats. C’est la deuxième équipe avec le moins d’xG (buts attendus) contre elle. Elle défend très bien, a une première phase de construction très travaillée et est rapide en attaque. Parmi les équipes dites les moins fortes, c’est celle qui a la meilleure intention de jouer avec le ballon."

Tout sauf une promenade de santé pour l’OL pour son dernier voyage en 2025.