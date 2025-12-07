Utilisé depuis deux rencontres, le système avec trois centraux a eu une certaine réussite. Cela permet notamment aux deux pistons de l'OL de se porter vers l’avant et de moins montrer leurs lacunes défensives.

Et si le 3-4-2-1 était le système parfait pour l’OL actuellement ? Sans Ernest Nuamah et Malick Fofana, l’effectif lyonnais manque clairement d’ailiers percutants, si ce n’est Afonso Moreira. Néanmoins, le Portugais reste un jeune joueur et ses derniers matchs ont montré qu’il pouvait être moins imprévisible dans un système en 4-3-3 avec des prises à deux comme ce fut le cas à Auxerre. Alors, Paulo Fonseca a essayé d’innover avec un passage à trois centraux et donc deux pistons contre le Maccabi Tel Aviv et le FC Nantes. Deux essais concluants et qui pourraient pousser à tenter une troisième expérience à Lorient.

Fonseca : "Des qualités plus offensives que défensives"

Il faut dire que ce système permet de mettre en avant les qualités de contre-attaquants d’Abner et d’Ainsley Maitland-Niles. Même Hans Hateboer, titularisé contre Nantes, a été à son avantage, lui qui avait fait les beaux jours de l’Atalanta Bergame à ce poste. En plus de voir Martin Satriano avec plus de soutien, le 3-4-2-1 permet ainsi de cacher les défauts des pistons et de mettre en valeur leurs points forts, comme le centre pour l’Anglais ou le dédoublement pour le Brésilien. "Pour Abner et pour Ainsley, c'est la structure idéale. Je pense qu'Abner, offensivement, est un joueur très intéressant, avec de bonnes combinaisons. Pour Maitland-Niles, c’est pareil. À trois centraux, cela lui permet d’exploiter ses qualités plus offensives que défensives."

Même s’il est amoureux du 4-3-3, Paulo Fonseca se retrouve coincé par la structure de son effectif.