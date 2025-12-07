Actualités
Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Lorient - OL : un dernier déplacement pour retrouver la victoire

  • par David Hernandez

    • Sur trois nuls consécutifs à l’extérieur, l’OL veut retrouver le goût de la victoire loin de Décines. À Lorient, ce sera le dernier match hors des bases en 2025.

    Il reste encore quatre matchs à jouer en 2025, mais l’OL aura la chance de ne pas avoir de problème de fatigue à cause des déplacements. Ce dimanche, le voyage à Lorient est le dernier de l’année civile puisque les joueurs de Paulo Fonseca enchaîneront ensuite trois réceptions en Ligue Europa (Go Ahead Eagles), en Ligue 1 (Le Havre) puis en Coupe de France (FC Saint-Cyr Collonges). Une fin d’année abordable sur le papier, même si l’on a pu voir ces dernières semaines qu’il ne fallait jurer de rien avec le club lyonnais.

    Trois nuls consécutifs loin de Décines

    Quoi qu’il en soit, ce dernier déplacement de l’année n’a rien d’une partie de plaisir. Le Moustoir reste une forteresse (presque) imprenable cette saison, malgré la quinzième place des Merlus au classement. Un stade en fusion et des Lyonnais en difficulté à l’extérieur, cela peut donc s’apparenter à un match piège. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont un bon coup à jouer et les trois points ne seraient pas de trop dans cette 15e journée. Cela mettrait un terme à trois nuls consécutifs loin de Décines (3-3 contre le Paris FC, 0-0 contre Brest et Auxerre) alors que les Lyonnais s’étaient inclinés à Nice juste avant. Retrouver la recette du succès, voilà l’objectif en Bretagne.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : à trois derrière, le système parfait pour Maitland-Niles et Abner ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : à trois derrière, le système parfait pour Maitland-Niles et Abner ? 13:30
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Lorient - OL : un dernier déplacement pour retrouver la victoire 12:40
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    Mercato - OL : Niakhaté s'exprime sur la piste Disasi 11:50
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Académie : l’OL s’offre l’Olympico des réserves contre l’OM 11:00
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : sans jouer, l’OL gagne une place au classement 10:15
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Lorient - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ? 08:45
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ? 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale 07:30
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 06/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 06/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 06/12/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 06/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 06/12/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 06/12/25
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 06/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 06/12/25
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 06/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut