Lorient - OL : un dernier déplacement pour retrouver la victoire

Sur trois nuls consécutifs à l’extérieur, l’OL veut retrouver le goût de la victoire loin de Décines. À Lorient, ce sera le dernier match hors des bases en 2025.

Il reste encore quatre matchs à jouer en 2025, mais l’OL aura la chance de ne pas avoir de problème de fatigue à cause des déplacements. Ce dimanche, le voyage à Lorient est le dernier de l’année civile puisque les joueurs de Paulo Fonseca enchaîneront ensuite trois réceptions en Ligue Europa (Go Ahead Eagles), en Ligue 1 (Le Havre) puis en Coupe de France (FC Saint-Cyr Collonges). Une fin d’année abordable sur le papier, même si l’on a pu voir ces dernières semaines qu’il ne fallait jurer de rien avec le club lyonnais.

Trois nuls consécutifs loin de Décines

Quoi qu’il en soit, ce dernier déplacement de l’année n’a rien d’une partie de plaisir. Le Moustoir reste une forteresse (presque) imprenable cette saison, malgré la quinzième place des Merlus au classement. Un stade en fusion et des Lyonnais en difficulté à l’extérieur, cela peut donc s’apparenter à un match piège. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont un bon coup à jouer et les trois points ne seraient pas de trop dans cette 15e journée. Cela mettrait un terme à trois nuls consécutifs loin de Décines (3-3 contre le Paris FC, 0-0 contre Brest et Auxerre) alors que les Lyonnais s’étaient inclinés à Nice juste avant. Retrouver la recette du succès, voilà l’objectif en Bretagne.