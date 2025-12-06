Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir

Avant de recevoir l’OL ce dimanche (20h45), Lorient peut compter sur une certaine fiabilité à domicile. Malgré la 15e place des Merlus, ces derniers n’ont perdu qu’à une seule reprise à la maison.

Encore deux matchs de championnat pour finir l’année 2025 de la meilleure des façons, mais surtout continuer à croire à un avenir européen radieux grâce à la Ligue 1. Avec un déplacement à Lorient ce dimanche (20h45) puis la réception du Havre, une semaine plus tard à Décines (15h), les joueurs de Paulo Fonseca espèrent engranger six points et ainsi de frotter à la bataille du haut de tableau. A cinq points du podium, l’OL a déjà pris un peu de retard, mais ces deux derniers rendez-vous peuvent aider à remonter la pente. Après deux succès consécutifs la semaine passée, les Lyonnais comptent bien surfer sur leur dynamique en Bretagne. Ce déplacement dominical peut ressembler à un voyage abordable.

Même le PSG a perdu des points

Seulement, la 15e place de Lorient est trompeuse, comme l’a rappelé Paulo Fonseca vendredi en conférence de presse. Les Merlus restent sur une victoire probante contre l’OGC Nice (3-1) du côté du Moustoir. Une enceinte qui sera à guichets fermés pour la venue de l’OL et qui a tout d’une forteresse sur cette première partie de saison. Sur les sept matchs disputés à la maison, les hommes d’Olivier Pantaloni n’ont perdu qu’à une seule victoire, seuls le PSG et Angers font mieux en étant toujours invaincus. C’était le 30 août dernier avec une fessée reçue contre Lille (1-7).

Seulement, hormis le LOSC, les "gros" du championnat se sont cassés les dents en Bretagne. Le 24 août, le Stade Rennais s’y est incliné 4-0. Un mois plus tard, c’était l’AS Monaco qui subissait une large défaite (3-1). Le Paris SG n’a pas réussi non plus à s’imposer dans le Morbihan (1-1, le 29 octobre).