Actualités
Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l'entraînement de l'OL
Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l’entraînement de l’OL (@OL)

OL : Tarascon rejoint le staff de Fonseca

  • par David Hernandez

    • Suite au départ de Damien Della Santa, l’OL a annoncé l’arrivée d’Adrien Tarascon dans le staff de Paulo Fonseca. L’entraîneur adjoint sera en charge du développement individuel des joueurs.

    Il est présent aux entraînements mais il reste avant tout un homme de l’ombre. Depuis quelques heures, Adrien Tarascon est un nouveau membre du staff de Paulo Fonseca. Passé par le PSGMonacoLille ou encore Reims, l’entraîneur ne sera pas trop dépaysé entre Rhône et Saône puisqu’il a déjà œuvré avec l’entraîneur portugais de son temps lillois. Une période durant laquelle il a pu participer au développement de jeunes comme Leny Yoro ou Ayyoub Bouaddi.

    Successeur de Della Santa

    C’est d’ailleurs dans ce rôle qu’il va intervenir à l’OL et remplacera numériquement Damien Della Santa. Ce dernier avait trouvé un accord avec le club pour rompre son contrat qui se terminait en juin prochain, après avoir été mis de côté par Paulo Fonseca depuis le début de l’été. Son travail avait été mis en avant par des joueurs comme Georges Mikautadze et Moussa Niakhaté, de retour à un très haut niveau cette saison. Espérons que son successeur connaisse pareil succès.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
    Fonseca (OL) : "La célébration des joueurs à Bucarest, le plus beau moment de cette suspension"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
    Fonseca (OL) : "La célébration des joueurs à Bucarest, le plus beau moment de cette suspension" 13:40
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala blessé à l'entraînement et forfait à Lorient 12:59
    Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l'entraînement de l'OL
    OL : Tarascon rejoint le staff de Fonseca 12:30
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    OL : Mata de retour à l’entraînement 11:45
    Maxime D'Arpino, au moment de sa signature avec l'US Orléans en 2024
    Formé à l'OL, Maxime D'Arpino rejoint le GOAL FC 11:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    L’OL va devoir se passer de Tessmann à Lorient 10:15
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor charge encore la DNCG et les présidents de Ligue 1 09:30
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL : entre Textor et Kang, deux salles, deux ambiances 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Le FC Saint-Cyr Collonges exprime "une profonde reconnaissance" envers l’OL et Kang 08:00
    Mercato : Yaya Touré aurait pu rejoindre l'OL en 2006 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Ligue Europa : l’imbroglio Rachid Ghezzal (OL) n'est pas fini 04/12/25
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    OL - Ligue 1 : reprise du championnat le week-end du 23 août 2026 04/12/25
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    Dumornay, Heaps, Diani... 10 joueuses d'OL Lyonnes parmi les 100 meilleures du monde selon le Guardian 04/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL aimerait retrouver la recette à l'extérieur 04/12/25
    L'entraînement de l'OL le 21 septembre au Parc OL
    Coupe de France : l'OL "recevra" le FC Saint-Cyr Collonges à Décines 04/12/25
    beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1
    Saint-Cyr Collonges - OL : beIn Sports nous répond 04/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) a participé à un évènement à Paris 04/12/25
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement sur YouTube 04/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut