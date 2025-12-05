OL : Tarascon rejoint le staff de Fonseca

Suite au départ de Damien Della Santa, l’OL a annoncé l’arrivée d’Adrien Tarascon dans le staff de Paulo Fonseca. L’entraîneur adjoint sera en charge du développement individuel des joueurs.

Il est présent aux entraînements mais il reste avant tout un homme de l’ombre. Depuis quelques heures, Adrien Tarascon est un nouveau membre du staff de Paulo Fonseca. Passé par le PSG, Monaco, Lille ou encore Reims, l’entraîneur ne sera pas trop dépaysé entre Rhône et Saône puisqu’il a déjà œuvré avec l’entraîneur portugais de son temps lillois. Une période durant laquelle il a pu participer au développement de jeunes comme Leny Yoro ou Ayyoub Bouaddi.

Successeur de Della Santa

C’est d’ailleurs dans ce rôle qu’il va intervenir à l’OL et remplacera numériquement Damien Della Santa. Ce dernier avait trouvé un accord avec le club pour rompre son contrat qui se terminait en juin prochain, après avoir été mis de côté par Paulo Fonseca depuis le début de l’été. Son travail avait été mis en avant par des joueurs comme Georges Mikautadze et Moussa Niakhaté, de retour à un très haut niveau cette saison. Espérons que son successeur connaisse pareil succès.