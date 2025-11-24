Arrivé sous Pierre Sage, Damien Della Santa quitte l’OL

Débarqué entre Rhône et Saône à la demande de Pierre Sage en janvier 2024, Damien Della Santa était resté à l’OL malgré le départ du coach. Mis de côté par Paulo Fonseca depuis le début de la saison, l’entraîneur adjoint a trouvé un accord avec le club pour mettre fin à la collaboration.

Avec Jorge Maciel, il avait fait partie des deux seuls rescapés du staff de Pierre Sage encore présents sous Paulo Fonseca. Avec le Portugais, Damien Della Santa avait d’ailleurs assuré l’intérim contre Ludogorets en janvier dernier au moment de la transition entre les deux coachs. Si Maciel a gagné ses galons d’entraîneur présent sur le banc pour remplacer Fonseca durant sa suspension, Della Santa n’a pas connu la même réussite avec le nouveau staff technique.

Après avoir officié sur le banc sur le début de l'ère Fonseca, il avait été mis de côté depuis le début de la préparation estivale et ne faisait plus les voyages avec le groupe. Face à cette situation, l’entraîneur adjoint a trouvé un accord avec l’OL pour mettre fin à la collaboration qui devait s’étirer jusqu’à juin 2026. Le club a communiqué ce départ ce lundi, même si l'ancien de l'OGC Nice n'occupait plus de fonctions depuis quelque temps déjà.

Plusieurs joueurs avaient salué son travail

Débarqué en janvier 2024 sur demande de Pierre Sage, Damien Della Santa avait occupé le rôle d’adjoint aux côtés de Jamal Alioui jusqu’à la décision de John Textor de se séparer de l’ancien directeur de l’Académie un an plus tard. Ce dernier avait d'ailleurs donné son aval pour que son adjoint poursuive l'aventure entre Rhône et Saône. Spécialiste des coups de pied arrêtés, Damien Della Santa avait surtout un rôle d’accompagnement individuel avec les joueurs, grâce notamment à la vidéo.

Georges Mikautadze avait mis en avant sa collaboration avec le Normand, tout comme Moussa Niakhaté lors du récent entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais. "L’année dernière, je bossais beaucoup avec Damien Della Santa, qui m'a apporté énormément, parce que c'est un phénomène dans ce qu'il fait. Il m'a corrigé. J'ai 28 ans et à cet âge, on pense qu'on ne progresse plus. J'ai énormément progressé avec Damien." Avec ce départ, l'OL a définitivement tourné la page Pierre Sage.