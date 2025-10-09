Actualités
John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Textor n’en démord pas sur l’argent que doit l’OL à Botafogo

  • par David Hernandez

    • Si l’étau se resserre, John Textor ne compte pas rester les bras croisés. Le patron d’Eagle Football a une nouvelle fois rappelé que l’OL devait de l’argent à Botafogo.

    Il y a bien longtemps que son nom n’avait pas été associé à l’OL. Seulement, ces dernières heures, ce qu’il se passe à Rio de Janeiro avec John Textor a quelques incidences plus ou moins directes sur le club lyonnais. Avec les démissions de Chris Mallon et Mark Affolter de leur poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo, la position d’Ares, créancier dans l’achat de l’OL en décembre 2022, questionne même s’il doit soumettre deux nouveaux noms. Néanmoins, Textor peut les valider ou non. Sous Mallon et Affolter, l’Américain donnait l’impression d’avoir plus ou moins les mains liées et proche de tomber. Il faudra attendre les prochaines semaines et prochains mois pour savoir si la perte des deux garde-fous a une réelle incidence sur les agissements de Textor.

    Une dette de 68M$ selon Textor

    Quoi qu’il en soit, l’homme d’affaires américain parle bien plus ces derniers jours, comme s’il reprenait du poil de la bête. Cherche-t-il à calmer l’opinion publique à. Botafogo ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, John Textor en a remis une couche dans une interview à Globo. Cela concerne les dettes que pourrait avoir l’OL envers le club carioca. "Le fait est que Lyon doit beaucoup d’argent à Botafogo, mais ce qu’on ne dit pas, c’est que Botafogo leur doit aussi de l’argent. Je dirais qu’en gros, Eagle Bidco et Lyon doivent environ 160 millions de dollars (soit 853 millions de reals) à Botafogo. Et Botafogo, en valeur nette, leur doit environ 92 millions de dollars (soit 492 millions de reals)".

    Ce qui ferait 68 millions de dollars à rembourser pour l’OL. Or, entre Rhône et Saône, ce n’était clairement pas le même son de cloche ces dernières semaines.

    à lire également
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : Abner retouche le ballon avec le reste du groupe

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Textor n’en démord pas sur l’argent que doit l’OL à Botafogo 12:40
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : Abner retouche le ballon avec le reste du groupe 11:45
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay capitaine et vainqueur avec l’équipe de France U17 11:00
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : Dolce regrette l’éloignement entre les pros et les jeunes 10:15
    Fabio Carvalho, joueur de Brentford
    OL - Mercato : déjà une piste pour cet hiver ? 09:30
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    OL : Clinton Mata hors de la feuille de match avec l'Angola 08:45
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    OL - Eagle Football : du changement attendu au sein de la holding 07:59
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1 : l'OL hors du top 5 des équipes les plus chères 08/10/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l’OL ? 08/10/25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l’OL n’avait plus été aussi bien classé après 7 journées depuis 7 ans 08/10/25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : des Fenottes convoquées avec la France U17 08/10/25
    PSG - OL
    Ligue 1 - Ligue Europa : 7 matchs en 23 jours, le calendrier dantesque qui attend l’OL à la reprise 08/10/25
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    OL : Clinton Mata, premier international en action 08/10/25
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Un Nice en délicatesse attend l'OL après la trêve 08/10/25
    Justin Bengui, gardien de l'OL, avec la France
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui attaque les 8es de finale du Mondial U20 08/10/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l'OL, dernière équipe sans penalty 08/10/25
    Des supporters devant le Parc OL
    OL : la majorité des supporters vont au stade via les transports en commun 08/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut