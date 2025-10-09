Textor n’en démord pas sur l’argent que doit l’OL à Botafogo

Si l’étau se resserre, John Textor ne compte pas rester les bras croisés. Le patron d’Eagle Football a une nouvelle fois rappelé que l’OL devait de l’argent à Botafogo.

Il y a bien longtemps que son nom n’avait pas été associé à l’OL. Seulement, ces dernières heures, ce qu’il se passe à Rio de Janeiro avec John Textor a quelques incidences plus ou moins directes sur le club lyonnais. Avec les démissions de Chris Mallon et Mark Affolter de leur poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo, la position d’Ares, créancier dans l’achat de l’OL en décembre 2022, questionne même s’il doit soumettre deux nouveaux noms. Néanmoins, Textor peut les valider ou non. Sous Mallon et Affolter, l’Américain donnait l’impression d’avoir plus ou moins les mains liées et proche de tomber. Il faudra attendre les prochaines semaines et prochains mois pour savoir si la perte des deux garde-fous a une réelle incidence sur les agissements de Textor.

Une dette de 68M$ selon Textor

Quoi qu’il en soit, l’homme d’affaires américain parle bien plus ces derniers jours, comme s’il reprenait du poil de la bête. Cherche-t-il à calmer l’opinion publique à. Botafogo ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, John Textor en a remis une couche dans une interview à Globo. Cela concerne les dettes que pourrait avoir l’OL envers le club carioca. "Le fait est que Lyon doit beaucoup d’argent à Botafogo, mais ce qu’on ne dit pas, c’est que Botafogo leur doit aussi de l’argent. Je dirais qu’en gros, Eagle Bidco et Lyon doivent environ 160 millions de dollars (soit 853 millions de reals) à Botafogo. Et Botafogo, en valeur nette, leur doit environ 92 millions de dollars (soit 492 millions de reals)".

Ce qui ferait 68 millions de dollars à rembourser pour l’OL. Or, entre Rhône et Saône, ce n’était clairement pas le même son de cloche ces dernières semaines.