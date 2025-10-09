OL : Abner retouche le ballon avec le reste du groupe

Sur le flanc depuis trois semaines, Abner revient petit à petit dans le groupe de l’OL. Après des débuts d’entraînement la semaine passée, le Brésilien participe de nouveau aux exercices collectifs.

Ce jeudi matin, les joueurs de l’OL s’entraînent une dernière fois avant de couper pour quelques jours. En comité restreint dans cette trêve internationale, les Lyonnais gardent quelque peu le rythme, mais Paulo Fonseca souhaite avant tout qu’ils puissent récupérer avant le gros bloc de la fin octobre et du début novembre. Trois séances seulement donc, mais qui permettent à Abner de retrouver des sensations. Touché aux adducteurs avant OL - Angers à la mi-septembre, le Brésilien avait fait un début de retour en fin de semaine dernière.

7 matchs en 23 jours pour l'OL en retour de trêve

Pas de séance complète avant la venue de Toulouse, mais les deux semaines sans match vont lui faire grand bien. Pendant que Nicolas Tagliafico est aux États-Unis pour deux matchs amicaux avec l’Argentine, son concurrent à gauche dans la défense lyonnaise a pu recommencer les exercices collectifs, comme ont pu le montrer les images captées par le club. Avec sept matchs en vingt-trois jours après la trêve, le retour d’Abner ne sera pas de trop pour Paulo Fonseca afin de faire souffler et de gérer les minutes des deux latéraux.