Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Doganay capitaine et vainqueur avec l’équipe de France U17

  • par David Hernandez

    • Obligé de manquer le rendez-vous des U19 de l’OL à cause du début du rassemblement de l’équipe de France U17, Kenan Doganay était capitaine des Bleuets. Ces derniers se sont facilement imposés face à l’Azerbaïdjan, mercredi.

    Avant Kylian Mbappé et ses coéquipiers, l’équipe de France U17 a montré le chemin face à l’Azerbaïdjan. Comme les A vendredi, les joueurs de José Alcocer affrontaient le pays du Caucase mercredi du côté de Capbreton. Sans réelle surprise, les Bleuets n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires avec un très large succès 8-0 dans ce premier tour des qualifications pour l’Euro 2026 qui se tiendra en Estonie. Un succès qui permet à Kenan Doganay et aux siens de prendre la tête du groupe 9 avant d’affronter la Roumanie samedi et donc de faire un grand pas vers le deuxième tour.

    Absent contre Saint-Priest ce samedi

    Si Adil Hamdani a dû faire une croix sur le rassemblement à cause d’une blessure contractée avec la réserve de l’OL, Doganay est bien au rendez-vous et fait partie des cadres d’Alcocer. À tel point que le sélectionneur lui confie le brassard, comme ce fut le cas mercredi contre l’Azerbaïdjan. Ayant manqué la victoire des U19 de l'OL dimanche dernier pour être présent au début du rassemblement, le milieu rhodanien ne l'a pas fait pour rien au moins.

