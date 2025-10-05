OL Académie : la réserve chute à la maison

Pour la deuxième fois de suite en championnat, la réserve de l’OL n’a pas gagné. Pire, les joueurs de Gueïda Fofana ont chuté à domicile contre l'ES Cannet Roche (1-2).

Avec quatre points pris en deux matchs, la réserve de l’OL n’a toujours pas perdu en Challenge Espoirs. Néanmoins, elle n’a pas réussi à gagner dans le temps réglementaire, que ce soit contre l’OM ou le Paris FC, s’en remettant à la séance des tirs au but. Un moindre mal, mais dans ce début de saison, les Lyonnais ont clairement du mal à gagner. En sept matchs toutes compétitions confondues, la réserve ne s’est imposée qu’à une seule reprise le 6 septembre dernier face au FC Riviera (3-2). Ce samedi, au GOLTC, les joueurs de Gueïda Fofana ont eu la maitrise pour s’offrir une deuxième victoire. Malheureusement, il a manqué ce brin de réalisme, malgré la présence d’Enzo Molebe, redescendu du groupe pro.

Cinq points en cinq matchs

N’ayant pas réussi à convertir ses occasions, la réserve a même trouvé le moyen de se faire surprendre à la demi-heure de jeu. Matthias Da Silva a dû s’incliner face à Anis Ajroud (0-1, 30e). Fort heureusement, l’OL a réussi à revenir juste avant la pause grâce à Daryll Benlahlou, auteur d’une belle frappe dans la surface (1-1, 39e). Mais à force de ne pas concrétiser ses occasions, la formation lyonnaise a fini par céder avec un deuxième but de l’ES Cannet Roche à vingt minutes de la fin. Mehdi Kadi poussait Da Silva à aller chercher une deuxième fois le ballon dans son but. Avec cinq points en cinq matchs, la réserve de l’OL est huitième de la poule H, mais déjà à huit longueurs d’Alès, leader.