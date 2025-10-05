Actualités
Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse. (© AFP – Frédéric Scheiber)

Contre l’OL, Toulouse est à la recherche d’une éclaircie

  • par David Hernandez

    • Onzième de Ligue 1, Toulouse affiche sept points au compteur. Toutefois, la formation haute-garonnaise n’a plus gagné depuis quatre journées, enchaînant trois revers de suite.

    Pour retrouver le sourire, Carles Martinez Novell et Toulouse auraient certainement espéré un autre déplacement qu’un voyage à Décines ce dimanche après-midi (15h). Pourquoi ? Tout simplement parce que le Téfécé n’y arrive pas entre Rhône et Saône avec cette disette qui dure depuis près 60 ans. Aucune victoire depuis 1966 et une série noire dont les joueurs toulousains entendent parler chaque saison au moment de se rendre dans la capitale des Gaules. Cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 n’a pas échappé à la règle, d’autant plus que le contexte autour de la formation toulousaine est loin d’être le plus positif.

    Un point pris en quatre matchs

    Après une belle entame de saison avec deux victoires en deux matchs, le Toulouse FC est plus que rentré dans le rang. Actuellement onzièmes du championnat, les Violets n’affichent pourtant que sept points au compteur. La faute à une série négative commencée juste avant la première trêve internationale. Malgré les trois buts inscrits contre le PSG, la large défaite contre le champion en titre (3-6) a lancé un triptyque de revers à Lille (2-1) et Auxerre (1-0). Si le nul au Stadium contre Nantes samedi dernier a mis fin à ces zéros pointés, les coéquipiers de Djibril Sidibé ont dû courir derrière le score à deux reprises (2-2). Une force de caractère à souligner, mais des lacunes qui plombent Toulouse depuis un mois.

