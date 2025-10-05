Ce dimanche, l’OL joue son troisième match en l’espace d’une semaine. La formation lyonnaise enchaîne surtout une deuxième rencontre en moins de 72h. Paulo Fonseca gère pour le moment plutôt bien ce difficile équilibre.

C’est comme s’ils avaient dormi sur place. Moins de 72h après la précieuse victoire en Ligue Europa, les joueurs de l’OL sont déjà de retour au Parc OL ce dimanche. Non pas pour la clôture de cette 7e journée de Ligue 1 à 20h45 mais bien dès 15h avec la réception de Toulouse. Lille - PSG ayant logiquement eu les honneurs du match dominical en prime time, les Lyonnais auraient pu espérer jouer à 17h mais la LFP en a décidé autrement. Est-ce que deux heures de différence changent vraiment grand-chose dans la récupération ?

Peut-être pas, mais la programmation à 15h n’a clairement pas été du goût de Paulo Fonseca. S’il est resté courtois dans sa prise de parole, l’entraîneur portugais a regretté cet horaire. "Nous avons beaucoup de matchs. Nous avons essayé de gérer l'effectif. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer le match. Mais c'est comme ça. Nous avons des joueurs qui n'ont pas joué le dernier match, qui vont commencer ce match contre Toulouse."

Des séances allégées

La venue du club de Haute-Garonne est la troisième rencontre en l’espace d’une semaine. Elle vient surtout clore un marathon de six matchs en vingt-deux jours alors que se profile la trêve internationale. Avec une quinzaine de joueurs retenus en sélection, cette période ne sera pas de tout repos entre Rhône et Saône. Pourtant, les organismes commencent à tirer, à l’image d’un Corentin Tolisso qui a fini exténué jeudi soir en Ligue Europa. Avec l’enchaînement des matchs, l’heure n’est plus à de la mise en place tactique à l’entraînement, mais bien à un processus de récupération efficace pour prévenir des blessures. "Nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer et faire ce que nous devons faire. Nous devons préparer le match sans intensité. La vidéo est importante à ce moment-là pour expliquer. Seulement, il faut préparer des choses sans intensité parce que c'est impossible de s’entraîner."

C’est le lot de toutes les équipes européennes, mais avec un effectif réduit, Paulo Fonseca n’a clairement pas la puissance de frappe d’un PSG ou même de l’OM. Alors, il tente de prévenir au maximum et cela lui sourit plutôt bien pour le moment.

Mata et Niakhaté ont joué toutes les minutes

Avec la Ligue Europa, le Portugais peut se payer le luxe de lancer des remplaçants habituels comme Ruben Kluivert ou Pavel Sulc. La physionomie du match jeudi contre le RB Salzbourg lui a d’ailleurs permis de gérer son effectif avec un peu plus de facilité. En faisant le break juste avant l’heure de jeu, l’OL s’est enlevé une épine du pied. De son côté, le coach rhodanien a pu faire souffler Adam Karabec ou encore Nicolas Tagliafico. Deux postes où les solutions de rechange sont plus que limitées pour le moment.

Rachid Ghezzal est hors du coup physiquement, tandis qu’Abner est sur le chemin du retour après une blessure. Sur les huit premiers matchs de cette saison, seuls Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont joué toutes les minutes. D’autres sont en embuscade, mais pour le moment, tout tourne dans le sens de l’OL. Il ne reste pas qu’à espérer que cela perdure jusqu’à l’hiver, car tout ne tient qu’à un fil.