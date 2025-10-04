Abner et Descamps toujours en salle d’attente avant OL - Toulouse

Tous deux présents à l’entraînement collectif ce samedi matin, Abner et Rémy Descamps ne sont toujours pas disponibles. Pour le Brésilien, un retour à la normale durant les séances est attendu durant la trêve.

Il n’y aura pas de grandes révolutions dans le groupe de l’OL au moment de l’annonce ce samedi. Paulo Fonseca ne devrait pas compter sur des retours d’importance pour la venue de Toulouse, dimanche (15h). Rachid Ghezzal pourrait bien profiter de l’absence d’Enzo Molebe, absent de l’entraînement ce samedi, pour retrouver le groupe lyonnais, après avoir été laissé de côté jeudi en Ligue Europa.

Néanmoins, son entraîneur a rappelé que "Rachid n’est pas encore dans son meilleur moment physiquement, il doit progresser pour redevenir une option", laissant entendre qu’une deuxième non-convocation ne serait pas à exclure. En tout cas, la présence d’Abner à la séance collective n’avait pas vocation à voir le Brésilien dans le groupe dominical. Interrogé par nos soins sur la situation du latéral, Fonseca a été clair. "Abner a recommencé à faire l’échauffement avec nous. Dans les prochaines semaines, il va s’entraîner normalement."

Mangala bientôt de retour ?

Pas de retour prévu avant la trêve internationale donc, tout comme Rémy Descamps. Le gardien continue les entraînements avec du jeu au pied, mais ce travail se limite à ça pour le moment. S’il ne s’est pas étendu sur le cas Orel Mangala, le milieu belge ne devrait pas tarder à retrouver les entraînements collectifs, selon certaines indiscrétions de Décines. De là à le voir postuler dans un des groupes de l’OL, il y aura une certaine attente à avoir. Pour Ernest Nuamah, autre blessé de longue durée, le retour ne se fera pas avant 2026.