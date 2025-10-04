Actualités
Abner lors d'OL - Getafe
Abner lors d’OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

Abner et Descamps toujours en salle d’attente avant OL - Toulouse

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Tous deux présents à l’entraînement collectif ce samedi matin, Abner et Rémy Descamps ne sont toujours pas disponibles. Pour le Brésilien, un retour à la normale durant les séances est attendu durant la trêve.

    Il n’y aura pas de grandes révolutions dans le groupe de l’OL au moment de l’annonce ce samedi. Paulo Fonseca ne devrait pas compter sur des retours d’importance pour la venue de Toulouse, dimanche (15h). Rachid Ghezzal pourrait bien profiter de l’absence d’Enzo Molebe, absent de l’entraînement ce samedi, pour retrouver le groupe lyonnais, après avoir été laissé de côté jeudi en Ligue Europa.

    Néanmoins, son entraîneur a rappelé que "Rachid n’est pas encore dans son meilleur moment physiquement, il doit progresser pour redevenir une option", laissant entendre qu’une deuxième non-convocation ne serait pas à exclure. En tout cas, la présence d’Abner à la séance collective n’avait pas vocation à voir le Brésilien dans le groupe dominical. Interrogé par nos soins sur la situation du latéral, Fonseca a été clair. "Abner a recommencé à faire l’échauffement avec nous. Dans les prochaines semaines, il va s’entraîner normalement."

    Mangala bientôt de retour ?

    Pas de retour prévu avant la trêve internationale donc, tout comme Rémy Descamps. Le gardien continue les entraînements avec du jeu au pied, mais ce travail se limite à ça pour le moment. S’il ne s’est pas étendu sur le cas Orel Mangala, le milieu belge ne devrait pas tarder à retrouver les entraînements collectifs, selon certaines indiscrétions de Décines. De là à le voir postuler dans un des groupes de l’OL, il y aura une certaine attente à avoir. Pour Ernest Nuamah, autre blessé de longue durée, le retour ne se fera pas avant 2026.

    à lire également
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL - Toulouse : Fonseca promet des changements
    2 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 4 Oct 25 à 15 h 35

      "Rachid n’est pas encore dans son meilleur moment physiquement, il doit progresser pour redevenir une option"
      Il est peut-être tout simplement cramé. Physiquement ça n'a jamais été un monstre et l'an dernier plus personne n'en voulait en Turquie. Donc à mon avis son physique il sera jamais vraiment meilleur que maintenant.

      Signaler
      1. Avatar
        regard01 - sam 4 Oct 25 à 15 h 55

        Bonjour fandefol. Avis partagé pour Ghezzal, je crains la fin de carrière de haut niveau.p

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL - Toulouse : Fonseca promet des changements 16:00
    Abner lors d'OL - Getafe
    Abner et Descamps toujours en salle d’attente avant OL - Toulouse 15:10
    Clinton Mata lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : le déplacement dans le Rhône ne réussit pas aux Toulousains 14:20
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : Fonseca fait passer un message à Fofana 13:36
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Avec Ruben buteur avec l'OL, la semaine réussie de la famille Kluivert 12:40
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Avant OL - Toulouse, Abner a fait son retour à l'entraînement 11:50
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Tagliafico (OL) lui aussi retenu pendant la trêve internationale 11:00
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    OL - Toulouse : qui pour inscrire le 1000e but à Décines ? 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL Lyonnes (1-8) : Pierre Sage a assisté à la rencontre 09:30
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Martinez Novell (Toulouse) : "L’OL, une équipe à l’image de Fonseca" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : la parole est à la défense 08:02
    L'équipe de France féminine avec les joueuses de l'OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah
    OL Lyonnes : quatre Fenottes retenues pour le Mondial U17 07:30
    Vicki Becho à l'entraînement de l'OL
    Première Ligue : d'abord gêné par Lens, l'OL Lyonnes cartonne (1-8) 03/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez le match Lens - OL Lyonnes 03/10/25
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens 03/10/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection 03/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end 03/10/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 03/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut