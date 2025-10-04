En déplacement au Parc OL ce dimanche (15h), Toulouse vit avec cette mauvaise série qui dure contre l’OL. Les Violets n’ont plus gagné à Lyon depuis 1966, soit 59 ans.

La question n’est plus de savoir qui fera tomber l’OL pour la première fois cette saison. En supériorité numérique, Rennes avait réussi ce qui ressemble à un exploit à la mi-septembre. Seulement, le club breton est, à ce jour, la seule formation qui a empêché les Lyonnais de prendre trois points, mais aussi la seule à avoir réussi à faire sauter le verrou défensif avec trois buts en dix minutes. Sept autres équipes ont tenté, mais se sont cassées les dents sur la muraille rhodanienne. Toulouse sera-t-il le deuxième club à y parvenir dimanche (15h) ?

Cinq défaites lyonnaises en 45 matchs

Les Violets l’espèrent forcément, mais ils ont aussi conscience que Lyon représente une terre hostile. Pas seulement la saison passée, mais depuis des lustres. Historiquement, l’OL est maître de son royaume quand il s’agit de recevoir le Téfécé. Il faut remonter à 1966 pour trouver la trace d’une victoire de l’équipe de la Ville Rose entre Rhône et Saône. Cinquante-neuf ans à manger leur pain noir et une série dont les joueurs de Carles Martinez Novell comptent mettre fin.