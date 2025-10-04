OL - Toulouse : Fonseca promet des changements

Dans un enchainement de deux matchs en à peine trois jours, l’OL va devoir gérer les temps de jeu. Paulo Fonseca a confirmé qu’il y aurait des changements dans le onze lyonnais contre Toulouse.

Est-ce qu’il va jouer sur les mots ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, Paulo Fonseca a confirmé que le onze de départ de l’OL ce dimanche face à Toulouse sera différent de celui contre le RB Salzbourg. Dans quelle mesure ? Sur ce point, le Portugais a laissé planer le mystère, mais l’entraîneur lyonnais se retrouve dans l’obligation de faire des changements. Avec un match jeudi soir et un autre ce dimanche à 15h et non 20h45, le temps de repos se retrouve forcément limité. En ce sens, la séance collective de ce samedi matin n’a pas été des plus poussées afin que tous les joueurs puissent recharger un maximum les batteries. "Nous avons essayé de gérer l’effectif. Je pense que nous n’avons pas beaucoup de temps pour préparer cette rencontre. Il y a des joueurs qui n’ont pas commencé le dernier match et qui vont débuter le prochain."

Des cadres de retour dans le onze

Des changements, mais un retour à une équipe-type ? Certainement. C’est l’avantage d’avoir pu faire tourner en Ligue Europa. Avec Ainsley Maitland-Niles ou encore Malick Fofana sur le banc contre Salzbourg, Paulo Fonseca a pu faire souffler certains. Donc, dans les faits, l’OL connaitra quelques changements, mais cela devrait être de façon positive avec le retour de plusieurs cadres.