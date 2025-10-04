Fonseca (OL) appelle "à mieux valoriser la Ligue 1"

Actualités
    • Coach de l’OL depuis février dernier et passé par Lille pendant deux saisons, Paulo Fonseca connait assez bien la Ligue 1. L’entraîneur portugais ne comprend pas le bashing autour du championnat de France, même s’il concède qu’il faudrait une meilleure valorisation.

    Victoire du PSG, de l’OM, de Lille, de Strasbourg et surtout de l’OL, nul de Monaco contre Manchester City. En Ligue 1, seul Nice n’a pas tenu son rang sur la scène européenne avec une défaite 2-1 à Istanbul contre Fenerbahçe. Un deuxième revers de rang pour les Aiglons et le seul accroc français. Avec presque un sans-faute dans cette semaine européenne, le championnat de France a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du Vieux Continent. Loin, très loin de l’image de la Farmers League mise en avant ces derniers mois.

    Interrogé sur cette semaine quasiment parfaite pour le football français, Paulo Fonseca n’a pas mâché ses mots. "Cette semaine de Coupe d’Europe a confirmé ce que je pense du niveau de la Ligue 1 : nous sommes un championnat avec beaucoup de qualité. Je suis un peu critique sur la manière dont la Ligue 1 est perçue, car je pense que nous ne sommes pas valorisés à notre juste niveau. Je dis depuis longtemps que la Ligue 1 est l’une des meilleures ligues d’Europe." C’est avant tout sur cette exposition médiatique que Fonseca a des choses à redire.

    "Le dernier au Portugal gagne mieux que certains clubs en Ligue 1"

    Avec la crise des droits TV, les clubs français paient la note et des revenus très inférieurs à ce qu’ils touchaient encore la saison dernière. Et que dire par rapport à ce que peut générer la Premier League, championnat presque intouchable. Au niveau comparaison, Paulo Fonseca n’a pas cherché à se jauger au mastodonte anglais, mais avec ce qu’il connait, à savoir la ligue portugaise. "La question des droits TV, pour moi, est incroyable. C’est un enjeu majeur pour la valorisation de la Ligue. Je vais donner un exemple : la Ligue portugaise est un bon championnat, avec de bons joueurs et trois ou quatre équipes fortes, mais ce n’est pas la Ligue 1. Le dernier club promu en première division portugaise perçoit plus de droits TV que de bons clubs français. C’est incroyable pour moi et difficile à comprendre."

    Malgré les bons débuts de Ligue 1+, l’écart ne risque pas de se voir comblé.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Briand - sam 4 Oct 25 à 17 h 02

      Moi par contre je comprends ton incompréhension qu'on est dirigé par des burnes- voilà - c'est dit

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - sam 4 Oct 25 à 17 h 14

        Il en suffit d'une: LAburne

        Signaler

