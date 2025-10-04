OL Académie : Bryan Meyo enchaîne avec le Gabon

Ayant connu ses premiers pas ces derniers mois, Bryan Meyo continue avec les A du Gabon. L’attaquant de la réserve de l’OL est retenu pour les deux derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026.

Ce samedi à 18h, il sera du côté du GOLTC pour la 5e journée de National 3. Seulement, au coup de sifflet final, Bryan Meyo prendra rapidement la direction du continent africain. La trêve internationale ne concerne en effet pas que le groupe professionnel à l’OL et Gueïda Fofana va aussi voir son groupe amputé de quelques éléments. Rémi Himbert, Keylan Yahia ou encore Téo Barisic vont prendre la direction de leur sélection respective, au même titre que Meyo. À la différence de ses coéquipiers, l’attaquant lyonnais ne rejoint pas une équipe de jeunes, mais bien la sélection A du Gabon.

Deux matchs décisifs pour la qualification

Retenu pour la première fois avec les Panthères en juin dernier et buteur pour sa première, Bryan Meyo a été une nouvelle fois sélectionné par Thierry Mouyouma. Le sélectionneur a convié le Lyonnais pour les deux derniers matchs qualificatifs de la Coupe du monde 2026. Les Gabonais affronteront la Gambie et le Burundi et chercheront à prendre le dessus sur la Côte d’Ivoire qui est actuellement première avec un point d’avance.