Vainqueur de cinq de ses premiers matchs de Ligue 1, l’OL veut bien finir avant la trêve internationale. Contre Toulouse, les Lyonnais espèrent faire face à un bloc moins compact que face à Angers il y a deux semaines.

Le tube de l’été va-t-il se transformer en tube de l’automne ? Les supporters de l’OL l’espèrent bien afin de continuer à rêver encore un peu. Après sept victoires en huit matchs toutes compétitions confondues, la formation rhodanienne a créé une vraie attente autour de ses sorties. Ce dimanche (15h), les coéquipiers de Corentin Tolisso seront encore attendus au tournant avec la venue de Toulouse. Le PSG se déplaçant à Lille dimanche soir, l’OL pourrait provisoirement prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de succès ou de nul.

Les Lyonnais ne veulent pas entendre parler de tout ça, mais forcément, la dynamique positive pousse forcément à voir plus grand qu’un simple maintien ou top 10. Toutefois, tout ne tient qu’à un fil et une blessure d’un cadre ou un excès de confiance pourraient bien tout remettre en question. "Nous savons que ce match est important. Je pense que les joueurs le comprennent aussi, a déclaré Paulo Fonseca. Le plus important, en ce moment, c’est la tête. Les joueurs savent à quel point il est important d’avoir une bonne attitude, comme nous l’avons eue contre Salzbourg, pour gagner le match."

"C'est une équipe qui presse haut"

En attendant, il y a un travail à faire ce dimanche face au Téfécé pour la 7e journée de Ligue 1. À quelques heures de la trêve internationale, finir ce marathon de six matchs en 22 jours serait un nouveau point positif. Il faudra se défaire d’une formation toulousaine loin d’être dominante dans ce début de saison. Après deux victoires d’entrée, les Violets restent sur quatre matchs sans victoire dont trois défaites. "Ils ont de jeunes joueurs avec beaucoup de qualité, mais c’est aussi une équipe qui presse haut. Peut-être un jeu un peu plus ouvert que lors du dernier match contre Angers." Ayant l’habitude de jouer avec une défense à cinq, Toulouse devrait utiliser les transitions rapides. À l’OL de bien gérer ce schéma, que ce soit en 4-2-3-1 ou 4-2-4.