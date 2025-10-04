Actualités
Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

Ghezzal de retour pour OL - Toulouse

  • par David Hernandez

    • Laissé hors du groupe en Ligue Europa, Rachid Ghezzal fait son retour pour OL - Toulouse. De son côté, Enzo Molebe est redescendu en réserve pour gagner du temps de jeu.

    Depuis le début de la saison, Adam Karabec enchaîne les titularisations. Ce samedi, Paulo Fonseca avait confié que les solutions manquaient à ce poste d'ailier droit et donc que le Tchèque n'avait pas forcément d'autre choix que de multiplier les titularisations. Cela porte ses fruits puisque Karabec semble monter en puissance. Seulement, l'entraîneur de l'OL aimerait pouvoir compter sur une solution de rechange. Malheureusement, Rachid Ghezzal n'est pas dans la forme de sa vie, comme l'a concédé Fonseca. Ce dernier l'avait d'ailleurs laissé en marge de groupe jeudi en Ligue Europa. Un choix fort, mais qui s'explique "par un besoin de revenir au niveau physique".

    Molebe avec la réserve ce samedi

    Le Portugais en a remis une couche à la veille d'OL - Toulouse, mais Ghezzal est bien présent dans le groupe lyonnais retenu pour dimanche. L'international algérien profite certainement du choix de faire redescendre Enzo Molebe en réserve. Entré en jeu contre le RB Salzbourg, l'attaquant lyonnais connait un ascenseur émotionnel en l'espace de quelques heures. Ce sont les deux seuls changements notables en l'espace de moins de 72h puisque Paulo Fonseca avait confirmé qu'Abner et Rémy Descamps n'étaient toujours pas disponibles.

    Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Konan - Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Gomes Rodriguez

    Toulouse - OL lors du match aller 2024-2025
    Contre Toulouse, l’OL s’attend à un "match peut-être plus ouvert qu’Angers"

