Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
Nicolas Tagliafico lors d’OL – Toulouse (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

OL - Toulouse : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la septième journée entre l'OL et Toulouse.

    Avant-match

    À peine le temps de se remettre d'une victoire européenne que l'OL doit se remettre dans le bain de la Ligue 1. Moins de trois jours après avoir triomphé du RB Salzbourg en Ligue Europa, les joueurs de Paulo Fonseca reçoivent Toulouse en championnat ce dimanche. Ayant pu faire tourner en Coupe d'Europe que ce soit au coup d'envoi qu'en cours de match grâce au break fait par Ruben Kluivert avant l'heure de jeu, l'entraîneur lyonnais tente de gérer au mieux son effectif. Pour le moment, ce dernier est plutôt épargné par les blessures. Abner et Rémy Descamps manquent cependant toujours à l'appel. Mais, il y a une vraie dynamique de groupe qui s'est construite depuis trois mois et Fonseca compte bien s'appuyer dessus contre Toulouse.

    S'il a promis des changements, le Portugais devrait surtout en profiter pour relancer certains titulaires, gérés jeudi en Ligue Europa. En face, le Téfécé n'est pas dans une grande forme. Après deux victoires inaugurales, le club de Haute-Garonne accuse le coup. Trois défaites consécutives et un nul samedi dernier face au FC Nantes (2-2) ont rythmé ce dernier mois de compétition. Actuellement onzièmes de Ligue 1, les Violets espèrent relancer une dynamique positive avant la trêve internationale d'octobre.

    À quelle heure se joue OL - Toulouse ?

    Il n'a pas été véhément dans ses propos. Cependant, Paulo Fonseca n'a pas manqué de critiquer l'horaire à laquelle va se jouer cet OL - Toulouse. Ayant joué jeudi soir en Ligue Europa, les Lyonnais n'ont même pas eu 72h entre leurs deux matchs. Le coup d'envoi de cette rencontre de la 7e journée aura lieu à 15h avec le coup de sifflet donné par Thomas Léonard.

    Sur quelle chaîne voir OL - Toulouse ?

    Match du dimanche 15h équivaut donc à une retransmission sur la plateforme Ligue 1+. À cette occasion, Sébastien Dupuy assurera les commentaires, avec Marc Libbra comme consultant. Lesly Boitrelle sera elle en bord de pelouse au Parc OL.

    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL : Karabec, la gauche soyeuse

