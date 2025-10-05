OL : Karabec, la gauche soyeuse

Auteur d’un doublé de passes décisives jeudi en Ligue Europa, Adam Karabec enchaîne dans un rôle de titulaire à l’OL. À défaut d’être explosif, le Tchèque a ce pied gauche qui en fait rougir plus d’un.

Dans ce début de saison lyonnais, il existe plus d’une histoire à raconter. L’éclosion inattendue de Khalis Merah, la solidité défensive symbolisée par la paire Mata - Niakhaté, l’unité d’un groupe. Et puis, il y a celle d’Adam Karabec, débarqué un peu à la surprise générale à l’OL durant l’été. Comme l’ensemble des recrues estivales, le Tchèque a ressemblé à un (bon) coup flairé par la cellule de recrutement pour se renforcer sans se ruiner. Avec un prêt payant de 300 000 euros et une option d’achat à 3,5 millions d’euros, le gaucher rentre parfaitement dans la case du nouveau projet lyonnais. Seulement, ce qui avait été vendu à son arrivée courant juillet était avant tout un profil s’intégrant dans la rotation et donc avant tout un remplaçant.

Il l’a été sur ses deux premiers matchs de Ligue 1 à Lens puis contre Metz. Mais, en trouvant la faille contre le promu, Karabec s’est peut-être offert une confiance supplémentaire, à celle qu’il a déjà naturellement. Sur les huit matchs de l’OL, le gaucher a donc été titulaire à six reprises. Loin du schéma initial, mais la montée en puissance est clairement perceptible sur les dernières sorties. "Nous savions que c'était un joueur de qualité avant qu'il n'arrive, a expliqué Paulo Fonseca. Il peut jouer "ouvert" et plus intérieur, il est intelligent. Il est également lucide dans le dernier geste, très efficace. Il peut progresser aussi dans la compréhension de nos matches."

Discret mais efficace

Depuis trois jours, il n’y en a que pour Adam Karabec alors que Pavel Sulc était bien plus attendu pour être le Tchèque fort de cet OL. Seulement, les deux connaissent une trajectoire presque contraire. Mais dans le profil offensif et de possession voulu par Fonseca, Karabec est quasiment indéboulonnable. Il n’a déjà pas de concurrence puisque Rachid Ghezzal est hors du coup physiquement et Ernest Nuamah encore loin d’être revenu. Mais, ayant pu évoluer comme numéro 10, voire numéro 8 à Hambourg, l’international tchèque peut facilement se réaxer pour former le fameux carré du milieu cher à l’entraîneur portugais.

Pas le plus rapide des ailiers, Karabec compense ce déficit par une patte gauche qui nous rappellerait presque des profils à l’ancienne. "Ce n'est pas un dribbleur, mais un très bon passeur, et il frappe bien." Ce dimanche (15h), contre Toulouse, une formation qui risque de jouer bas, Adam Karabec devrait avoir encore des opportunités de brosser son ballon pour la tête d’un de ses coéquipiers. Centrer, il y a un moment que l’OL n’avait plus eu ce type de joueurs dans son effectif. À l’image de l’offrande jeudi contre Salzbourg, Martin Satriano pourrait bien en profiter à outrance cette saison.