OL - Toulouse : avec ou sans pointe ?

Vainqueur du RB Salzbourg en 4-2-3-1 jeudi soir en Ligue Europa, l’OL va-t-il revenir à un schéma en 4-2-4 ce dimanche face à Toulouse ?

La saison passée, la question était de savoir qui d’Alexandre Lacazette ou Georges Mikautadze allait avoir l’honneur de guider l’attaque lyonnaise. L’OL avait le choix du roi avec ses deux avant-centres. Les choses ont bien changé cet été, au point de se demander à chaque match si Paulo Fonseca va se payer le luxe de se passer de Martin Satriano pour évoluer sans vrai numéro 9. Cela avait été fait contre l’OM, suite au départ de Mikautadze et à l'absence de remplaçant à ce moment-là, mais aussi à Rennes ou encore à Lille, où ce fut avant tout un choix du coach portugais.

Avec le premier but de Satriano jeudi en Ligue Europa, on serait en droit de se dire que Fonseca puisse s’appuyer encore sur l’Uruguayen. Ce dernier a besoin d’enchaîner pour retrouver du rythme et de la confiance. Seulement, face au 3-4-3 de Toulouse, Paulo Fonseca pourrait bien se laisser retenter par l’expérience du 4-2-4 dont il semble être friand pour brouiller les pistes.

Retour de Fofana, Maitland-Niles et Morton

Cela a plutôt bien fonctionné depuis le début de la saison, même si offensivement, cela limite les occasions, comme ce fut le cas à Lille dimanche dernier. Martin Satriano or not Martin Satriano, that is the question… Car à côté de ça, il ne devrait pas y avoir de très grosses surprises dans le onze de l’OL. Le coach a certes annoncé des changements par rapport à l’équipe qui a débuté contre Salzbourg, mais cela tiendra avant tout au retour de certains cadres comme Ainsley Maitland-Niles ou encore Malick Fofana. Tyler Morton devrait lui aussi retrouver une place dans l’entrejeu, après avoir débuté sur le banc en Ligue Europa. Qu’on ne s’y trompe pas, il y a une équipe pour la Ligue 1 et une autre pour l’Europe cette saison à l’OL.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Merah (ou Satriano), Fofana