Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL"

Buteur ce jeudi soir contre le RB Salzbourg, Martin Satriano a marqué son premier but avec l'OL. Il a surtout mis fin à une disette de plus d'un an et demi.

Son explosion de joie en disait certainement beaucoup sur son état d'esprit. À la réception d'un centre d'Adam Karabec, Martin Satriano a catapulté de la tête l'offrande pour ouvrir le score dans cet OL - RB Salzbourg. En plus d'être un but libérateur dans cette rencontre, l'Uruguayen s'est enlevé un certain poids sur les épaules : celui de ne pas passer trop de temps sans marquer pour ses débuts lyonnais. Il ne lui aura finalement fallu que trois titularisations pour y parvenir. "C'est une soirée parfaite pour moi. On a gagné, c'est le plus important pour moi. Et après, le premier but d'ici à la maison, c'est magnifique", a-t-il déclaré dans un sourire ce jeudi après la victoire 2-0 des siens.

"J'ai passé des moments difficiles la saison passée"

Dépendant du système utilisé par Paulo Fonseca, Martin Satriano doit composer avec le 4-2-4 sans attaquant testé depuis un mois sur certains matchs. Mais comme face à Utrecht une semaine auparavant, le numéro 20 lyonnais a pesé de tout son poids pour aider aussi bien offensivement et défensivement. Mais ce but l'a surtout soulagé, après des mois de galère du côté de Lens. Pour retrouver la trace d'une réalisation de l'Uruguayen, il fallait remonter au 28 avril 2024. Ce n'était pas avec les Sang et Or, mais Brest avec qui il a connu la Ligue 1. Une éternité pour un attaquant. "J'ai passé des moments difficiles. C'est bien de marquer, ça fait du bien. Mais il faut continuer à travailler et à marquer plus. Physiquement, ça va mieux, mais je suis resté un an sans jouer et ça se sent parfois."

Sur la pente ascendante, Satriano a une carte à jouer avec l'absence d'autre numéro 9 dans l'effectif lyonnais. À lui de saisir sa chance.