Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
Clinton Mata en zone mixte après OL – Salzbourg (crédit : OetL)

Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Vainqueur du RB Salzbourg, l'OL a pris place dans le top 5 de la Ligue Europa après deux journées. Jeudi soir, Clinton Mata était surtout content du visage montré par ses coéquipiers.

    Avec cette victoire (2-0) contre Salzbourg, quel est le sentiment dans le vestiaire de l'OL ?

    Clinton Mata : C'est un sentiment de fierté, on est contents, puisqu'il y a la victoire, il y a un clean sheet. Mais je pense aussi, avant tout, qu'il y a la manière ce (jeudi) soir. Et en plus, c'est 6 points sur 6, donc rien de mieux que de pouvoir terminer la soirée.

    Sérénité, c'est ce qui caractérise l'OL. On a le sentiment qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose tous ensemble...

    Comme vous venez de le dire, quand tout le monde est concentré, je pense qu'il y a peu d'équipes qui peuvent nous mettre en danger. Même s'il y a eu des moments où il y avait eu une baisse de concentration, un peu de nonchalance, et là, on a senti directement qu'on a été mis en danger. C'est ce genre de petites choses-là qu'il faut pouvoir rectifier et pouvoir continuer à progresser si on veut jouer le haut du tableau.

    "Beaucoup de personnes retournent leur veste nous concernant"

    Un mot sur Martin (Satriano) qui a marqué son premier but avec l'OL...

    Je l'ai connu à Brest. Je le trouvais déjà bon lorsqu'il était à Brest. Tant mieux qu'il soit avec nous aujourd'hui. On a essayé de faciliter au mieux son intégration. Je pense que ça se ressent sur le terrain, même s'il doit encore prendre ses marques. Tactiquement, ce n'est pas facile parce qu'il y a pas mal de consignes. Il faut constamment bouger par rapport aux coéquipiers. Je pense que ça va venir avec l'enchaînement des matchs, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je suis surtout content pour lui et pour le match de ce (jeudi) soir.

    Vous parliez de haut de tableau. L'enchaînement des victoires vous fait espérer d'autres choses en Europe et en Ligue 1 ?

    Non, ça, c'est vous, les journalistes, qui parlez de ça. Là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui retournent leur veste. Ça fait un peu rire. Nous, on reste ambitieux. On est dans notre camp, on travaille, on ne parle pas beaucoup. Et on ne parle que sur le terrain.

    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - ven 3 Oct 25 à 8 h 10

      Un match sérieux, un turn over plutôt réussi, Satriano qui ouvre son compteur, Greif qui continue, quelques loupés individuels devant un Salzbourg privé de son capitaine mais qui avait posé de gros problèmes à Porto !
      Certains ici font les difficiles voir taillent notre OL: moi je prends!
      N'oublions que depuis le mois de juin nous sommes dans une sorte de "remontada"!!!
      Peut-être pas aussi spectaculaire que celle de 2024 avec Saint Pierre Sage mais qu'il faut savourer même si il y aura probablement des soirées sans Red bull....

