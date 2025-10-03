Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon

Après deux journées de Ligue Europa, l'OL se place dans le peloton de tête. Il occupe la 5e place, avec six autres formations à six points.

La qualification est encore loin d'être acquise, mais disons qu'elle est en bonne voie. Au terme des deux premières journées de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL compte six points, le fruit de ses deux succès à Utrecht (0-1) et face au RB Salzburg (2-0). De quoi idéalement lancer une campagne qui promet d'être longue, s'étirant jusqu'à janvier.

Alors afficher un tel bilan semble logique, puisque l'Olympique lyonnais paraissait favori à chaque fois. Mais cela démontre bien un certain savoir-faire européen qu'aimerait avoir Nice, au hasard. Car pendant que les Aiglons sont bloqués à zéro (31es sur 36), les coéquipiers de Clinton Mata occupent la cinquième place.

Porto, Aston Villa et Lille sont déjà présents

Ils sont en compagnie de six autres écuries ayant pareillement réussi un début parfait. Nous retrouvons Lille, le troisième représentant français. Porto, un des candidats au titre, et aussi bien parti, comme son compatriote Braga. Chez les Anglais, Aston Villa est au rendez-vous avec deux victoires.

Mais les deux premiers nous viennent respectivement de Croatie et du Danemark, à savoir le Dinamo Zagreb et Midtjylland. Ce dernier a dominé Nottingham Forest à l'extérieur, une très solide performance (2-3). Pour l'OL, la prochaine étape est prévue le jeudi 23 octobre (18h45) face à Bâle. Une formation suisse qui vient de battre Stuttgart 2 à 0 chez elle, après un revers 2-1 à Fribourg.