L'OL, ou l'art de la possession défensive

Moins en verve dans ce domaine à Lille (0-1), l'OL a pu faire parler sa possession défensive jeudi contre le RB Salzburg. Ce qui a pour mérite d'anesthésier l'adversaire.
Seules les équipes du nord ont réussi à priver l'OL du ballon jusqu'à présent. Depuis le début de la saison, Lens (55 %) et Lille (54 %) sont les deux formations ayant le plus gêné l'Olympique lyonnais, et il n'y a pas de hasard. En effet, il devient difficile de se procurer des situations dangereuses face aux Rhodaniens lorsque ces derniers peuvent utiliser le cuir à leur guise.
On a encore pu le remarquer jeudi, contre le RB Salzburg (2-0), que les coéquipiers de Corentin Tolisso aiment avoir la balle, et surtout conserver un tempo d'attaque assez lent. Ils n'ont de toute manière pas franchement les profils adéquats pour imposer un rythme soutenu, comme on peut le voir en Bundesliga par exemple.
"Avec le ballon, nous n'avons pas à défendre", Fonseca
Cette stratégie, qui peut paraître un peu "ennuyante" pour le spectateur, offre aux hommes de Paolo Fonseca un meilleur contrôle sur la partie. "J'ai aimé notre intensité défensive, la réaction à la perte du ballon, mais j'ai aussi apprécié notre jeu de position. C'est toujours une satisfaction de ne pas concéder de but. Je pense que nous avons très bien défendu, mais il y a une chose qui est pour moins déterminante, c'est que lorsque nous avons la balle, nous n'avons pas besoin de défendre", a rappelé l'entraîneur portugais après le succès en Ligue Europa.
Le rythme assez lent dans la construction de l'action, les redoublements de passes (presque 700 contre les Autrichiens), tout cela convient bien à l'OL. Une doctrine d'ailleurs largement appliquée par les clubs de Pep Guardiola par exemple. En gardant le ballon sur de longues phases, les Lyonnais forcent leurs adversaires à courir, et dans le même temps, ils évitent d'être en danger en donnant l'opportunité à l'opposant de s'installer dans leur camp.
Attention aux transitions et aux pertes de balle
Évidemment, cela peut se retourner contre soi, car il faut se méfier des transitions adverses qui peuvent être dévastatrices. Pour cela, il convient de se montrer juste techniquement et d'anticiper une éventuelle perte avec le marquage préventif. Pour l'instant, les Rhodaniens y parviennent bien, puisqu'ils ont bouclé sept de leurs huit rencontres sans voir trembler leurs filets.
Une statistique parlante au moment d'entamer le mois d'octobre, et qui témoigne de la réussite du travail accompli sur le sujet. "On avance match après match, mais c'est bien que l'on fasse des clean-sheets. Ça veut dire qu'on défend tous ensemble, a insisté Martin Satriano. On est tous contents lorsqu'on ne prend pas de but, de l'attaquant au gardien. C'est bien de gagner plus de 1 ou 2-0, mais le plus important, c'est de l'emporter."
Maintenant, le tout est de ne pas se voir griser par cet enchaînement de victoires. Ne pas la jouer trop facile, ce que l'on a parfois observé contre le RB Salzburg avec des erreurs techniques grossières. "Quand tout le monde est focus, je pense qu'il y a peu d'équipes qui peuvent nous mettre en difficulté. Même s'il y a eu des moments où il y avait eu une baisse de concentration, un peu de nonchalance, et là, on a senti directement qu'on a été mis en danger, prévenait Clinton Mata. C'est ce genre de petites choses-là qu'il faut pouvoir rectifier et sur lesquelles on doit continuer de progresser si on veut jouer le haut du tableau."
Un style efficace
Pour l'heure, l'OL se montre globalement serein avec le cuir, même s'il pèche régulièrement dans le dernier tiers du terrain. Son jeu n'est peut-être pas le plus flamboyant, mais il a le mérite d'être efficace, comme le prouvent les sept succès en huit affiches. Défensivement, cela lui permet d'être moins vulnérable, tandis qu'à Lille (0-1) ou Lens (0-1), il s'est davantage exposé (1,47 et 1,38 d'Xg contre).
À Utrecht (1,25 d'Xg pour les Néerlandais) également, lorsqu'il a pris la pression en début et fin de match, ce fut délicat sur plusieurs séquences. Néanmoins, il reste invaincu à 11 contre 11. Clinton Mata assure que le groupe "ne se met pas la pression par rapport à ça. Il faut avant tout prendre du plaisir." Jusqu'ici, cela fonctionne a priori.
Difficile de s'adapter à ce jeu hyper défensif, l'ol a tjrs eu un jeu basé sur l'attaque et la pratique d'un beau football donc ça fait drôle de voir ce genre de spectacle, c'est assez ennuyant en effet. Après le choix de faire autrement est assez restreint, on voit bien que malgré l'enchaînement des matchs ça reste difficile pour certains joueurs.
Je me disais justement hier en regardant le match que ça faisait longtemps qu'on a pas eu des belles phases d'attaques. Parce que là effectivement c'est efficace et ça marche, mais on a envie de voir du jeu combiné dans les petits espaces, en 1 ou 2 touches de balles qui traversent le bloc adverse. C'est quand même ça aussi qui fait vibrer en tant que spectateur. Je me dis que avec Fofana, Merah, Tolisso, Morton, Karabec je pense que ça peut arriver d'ici les prochaines semaines. Même si Cherki manque énormément pour ça.
Comme dit Martin , le plus important c'est de gagner , le reste est littérature .
La solidité de l'équipe est impressionnante , on voit des phases de jeu ou ils défendent à trois comme des chiens sur un joueur adverse , et tout le monde s'y met , jusqu'à l'avant centre .
Je n'ai jamais vu un OL aussi difficile à bouger , c'est très étonnant ( sauf du temps du policier ou il semblait impossible de marquer un but à l'équipe avec claudio caçapa notamment ) .
Ils ne paniquent jamais , il y a toujours un joueur pour bloquer une attaque , un tir .
Cette solidité défensive à un effet secondaire , c'est l'animation offensive qui n'est plus celle qu'on voyait l'an dernier , avec ce jeu dans les petits espaces avec les joueurs fait pour ça que l'on avait , les Lacazette , expert en la matière , Cherki et ses combinaisons a une touche , Almada ...
Il reste Fofana mais il est un peu esseulé sur son aile , et trouve moins d'espaces pour combiner .
Mais on a vu hier une progression tout de même , ils ont eu la main mise sur le match et ont gagné plus largement en privant les autrichiens de ballon .
L'adversaire était plus faible que les lillois ou lensois il est vrai .
Quand l'équipe aura augmenté son niveau de jeu offensif , et si elle reste aussi solide défensivement , alors elle deviendra vraiment difficile à battre ; on n'en est pas encore la , dommage que nuamah soit blessé , mais ça permet à Karabec de jouer alors qu'il ne devait être qu'une doublure ...
Mata qui parle de nonchalance, mais contrairement à son habitude il en a montré lui-même. Cette talonnade devant son gardien ne sert strictement à rien, c'est un gros risque qui aurait dû mener à un but. Des signes de sur-confiance défensive, heureusement que c'est très très faible Salzbourg en face.
Sinon sur la possession stérile et le refus du risque, attention à terme de ne pas se mordre les doigts de ne pas enfoncer le clou quand on en a l'occasion. Kluivert à droite est monté une seule fois du match, sinon à chaque fois c'était temporiser et passe en arrière... A part son but magnifique, il fait encore un très mauvais match d'ailleurs
Bon, Fonseca justifie le jeu lent adopté par son équipe.
Il faudra donc s'y faire tout en regrettant cet aspect soporifique qui permet, tout en faisant tourner le chrono, de conserver le ballon.
Les résultats le confortent dans cette option... tant que ça marche...
Comme l'a confirmé Tolisso, les consignes du coach sont claires, comprises et mises en pratique par les joueurs, cela fait du bien d'entendre cela et a le mérite de faire taire les grincheux sur Fonseca ... qui montre qu'il est le coach dont le club avait besoin. Merci Textor ? 😉