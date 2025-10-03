Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (crédit : David Hernandez)

Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage"

  • par Gwendal Chabas

    • Lancés dans une série de sept victoires en huit matchs, l'OL et Paulo Fonseca ne comptent pas s'arrêter là. Le club n'est pas rassasié.

    Que retenez-vous de cette rencontre face à Salzburg jeudi (2-0) ? Avant tout, le succès ?

    Paolo Fonseca : Non, pas uniquement la victoire. Je pense qu'on a très bien joué, avec et sans ballon. C'était un de nos meilleurs matchs de la saison à domicile. On croit que Salzburg n'est pas une équipe forte. Mais elle l'est. On a joué avec beaucoup d'intensité.

    Que vous inspire le but de Martin Satriano ?

    Pour un attaquant, c'est toujours bien de marquer. Il a beaucoup travaillé, il est bon dans la surface, tout cela est bon pour la confiance de Martin [...] Ce but lui apporte de l'assurance, mais il a fait d'autres très bonnes choses. Il a bien défendu, il était en lien avec l'équipe et a apporté du soutien, se créant même une autre occasion [...] Je m'attends à ce que ce soit la première réalisation qui en entraîne d'autres.

    "On doit encore progresser, il reste beaucoup à faire"

    Vous avez gagné sept de vos huit sorties officielles, c'était presque inimaginable au mois de juin...

    Nous voulons davantage, nous voulons continuer. C'est vrai que c'était difficile à imaginer au début de la saison, mais lors de la présaison, l'équipe a envoyé des signaux positifs. On doit encore progresser, il reste beaucoup à faire. Il fait poursuivre le travail pour avoir de bons résultats.

    C'est le fruit d'un travail de tout le monde au club, pas seulement les joueurs ou le staff technique. La création de cette atmosphère est capitale pour l'équipe. Tout le monde œuvre en ce sens. Nous devons principalement nous concentrer sur notre développement, sur ce que nous voulons pour le futur, nos axes d'amélioration... Soyons concentrés là-dessus.

