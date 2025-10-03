Actualités
Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
Rémi Himbert, capitaine de l’équipe de France U16 contre l’Angleterre (@FFF)

France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus

  • par Gwendal Chabas

    • Les sélections françaises U19 et U18 ont été dévoilées jeudi. Nous retrouvons trois Lyonnais dans ces équipes : Khalis Merah, Rémy Himbert et Enzo Molebe.

    Même chez les jeunes, la trêve internationale va s'insérer dans le calendrier du mois d'octobre. L'équipe de France U17, avec Kenan Doganay, disputera les éliminatoires à l'Euro. Au niveau au-dessus, chez les U18, nous retrouverons Rémy Himbert. L'attaquant, qui a fait la préparation avec les professionnels, évolue à présent en réserve.

    Un duel Himbert - Gomes Rodríguez à venir ?

    Le lundi 6 octobre, il partira en Angleterre pour affronter, sans doute, Alejandro Gomes Rodríguez et les Anglais. Le sélectionneur Lionel Rouxel a convoqué le Rhodanien et 21 autres joueurs pour deux matchs amicaux. Deux affiches prévues les jeudi 9 et dimanche 12 octobre à Saint George's Park, le centre national de nos voisins britanniques.

    Objectif du stage, préparer le groupe à la Coupe du monde qui aura lieu du 3 au 27 novembre au Qatar. Rémy Himbert espère y être, pour participer à la phase de poules durant laquelle les Bleuets se mesureront au Chili, au Canada et à l’Ouganda.

    Merah et Molebe en Espagne

    Chez les U19 de Johan Radet, qui remplace Bernard Diomède, actuellement au Mondial U20, nous aurons Khalis Merah et Enzo Molebe. Les deux garçons auraient pu disputer à cette compétition d'ailleurs, mais ils ont été retenus par l'OL. Ils joueront donc un tournoi amical en Espagne entre le 7 et le 14 octobre.

    Au programme, deux rencontres de préparation face à la Suisse, le samedi 11, puis les Pays-Bas, le mardi 14. 25 footballeurs vivront ce rassemblement. Ils poursuivent ainsi leur préparation au 1er tour des qualifications à l'Euro de la catégorie. Rendez-vous le mois prochain contre les Îles Féroé, la Bulgarie et la Hongrie.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison 11:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 10:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    L'OL, ou l'art de la possession défensive 08:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon 08:00
    Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
    Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière" 07:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL" 02/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    OL - RB Salzbourg (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 02/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    L’OL ne s’est pas brûlé les ailes contre Salzbourg (2-0) 02/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL - Salzbourg : Fonseca relance Kluivert, De Carvalho et Sulc en Ligue Europa 02/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Tessmann, Greif... des retours en sélection à l'OL 02/10/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : la belle initiative des cadres du vestiaire 02/10/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Bleus : Deschamps justifie l’absence de Tolisso (OL) 02/10/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) retenu avec le Sénégal cet octobre 02/10/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : la vie de groupe, clé du succès estival ? 02/10/25
    Kelyan Yahia (OL) va représenter la Tunisie
    OL Académie : Kelyan Yahia va représenter la Tunisie 02/10/25
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise
    Grâce à l’OL, Tessmann croit à son rêve américain 02/10/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue, Ligue des champions… le calendrier de l’OL Lyonnes en octobre 02/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut