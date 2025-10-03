France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus

Les sélections françaises U19 et U18 ont été dévoilées jeudi. Nous retrouvons trois Lyonnais dans ces équipes : Khalis Merah, Rémy Himbert et Enzo Molebe.

Même chez les jeunes, la trêve internationale va s'insérer dans le calendrier du mois d'octobre. L'équipe de France U17, avec Kenan Doganay, disputera les éliminatoires à l'Euro. Au niveau au-dessus, chez les U18, nous retrouverons Rémy Himbert. L'attaquant, qui a fait la préparation avec les professionnels, évolue à présent en réserve.

Un duel Himbert - Gomes Rodríguez à venir ?

Le lundi 6 octobre, il partira en Angleterre pour affronter, sans doute, Alejandro Gomes Rodríguez et les Anglais. Le sélectionneur Lionel Rouxel a convoqué le Rhodanien et 21 autres joueurs pour deux matchs amicaux. Deux affiches prévues les jeudi 9 et dimanche 12 octobre à Saint George's Park, le centre national de nos voisins britanniques.

Objectif du stage, préparer le groupe à la Coupe du monde qui aura lieu du 3 au 27 novembre au Qatar. Rémy Himbert espère y être, pour participer à la phase de poules durant laquelle les Bleuets se mesureront au Chili, au Canada et à l’Ouganda.

Merah et Molebe en Espagne

Chez les U19 de Johan Radet, qui remplace Bernard Diomède, actuellement au Mondial U20, nous aurons Khalis Merah et Enzo Molebe. Les deux garçons auraient pu disputer à cette compétition d'ailleurs, mais ils ont été retenus par l'OL. Ils joueront donc un tournoi amical en Espagne entre le 7 et le 14 octobre.

Au programme, deux rencontres de préparation face à la Suisse, le samedi 11, puis les Pays-Bas, le mardi 14. 25 footballeurs vivront ce rassemblement. Ils poursuivent ainsi leur préparation au 1er tour des qualifications à l'Euro de la catégorie. Rendez-vous le mois prochain contre les Îles Féroé, la Bulgarie et la Hongrie.