Khalis Merah lors de Rennes - OL
Khalis Merah lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Coupe du monde U20 : l'OL n'a pas lâché Merah et Molebe

    • L'OL a refusé de libérer Merah et Molebe pour disputer la Coupe du monde U20 au Chili (27 septembre-19 octobre).

    Ce peut être une bonne nouvelle comme une moins bonne pour Khalis Merah et Enzo Molebe. Dans le choix cornélien de conserver les deux Espoirs ou de leur permettre de vivre une expérience internationale riche avec les U20, la direction lyonnaise avait déjà tranché selon nos informations. Elle qui gardera les deux jeunes pour les prochaines échéances. C'est là que l'opportunité pourrait s'avérer alléchante pour eux.

    Plus de choix dans les rotations

    À l'approche de la Ligue Europa, Khalis Merah et Enzo Molebe pourraient bien connaître davantage de temps de jeu. À défaut de ne pas disputer la Coupe du monde U20 sous les ordres de Bernard Diomède, les deux Lyonnais pourraient engranger de l'expérience avec les professionnels. Essentiel pour se former et atteindre les exigences du haut niveau.

    D'autant qu'après l'épuration estivale, Paulo Fonseca n'a plus forcément beaucoup de choix et de joueurs capables d'enchaîner l'Europe et le championnat en parallèle. C'est là que la jeunesse, en essor notamment après la prolongation de Gomes Rodriguez, pourrait être lancée. De son côté, Justin Bengui, en prêt à Molenbeek, a été convoqué pour disputer le Mondial U20.

    1. Sebepe
      Sebepe - sam 20 Sep 25 à 14 h 11

      ça se comprends, mais c'est dommage pour eux quand meme car une coupe du monde -20 ça ne se vit qu'une fois !
      Ne connaissant pas les chances de la France, je ne sais pas s'is peuvent revenir avec la coupe à la maison...

