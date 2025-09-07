L'équipe de France U20 disputera le Mondial à la fin du mois de septembre. Mais l'OL a demandé à garder Khalis Merah et Enzo Molebe.

Un peu boudé par les sélections de jeunes jusqu'à là, Khalis Merah a passé cette trêve internationale avec l'équipe de France U20. Une véritable éclosion pour le jeune footballeur de 18 ans. Enzo Molebe (18 ans le 18 septembre) aussi profite de cette coupure pour se refaire une santé avec les Bleus U19.

Ces deux garçons sont donc dans les radars de Bernard Diomède pour participer à la Coupe du monde U20. Le tournoi aura lieu du 27 septembre au 20 octobre. Sur ces dates, l'Olympique lyonnais doit disputer quatre rencontres, dont trois en championnat.

Quatre matchs sur cette période

Potentiellement, il aurait pu être privé de ces deux garçons face à Lille (28/09), Salzburg (02/10), Toulouse (05/10) et Nice (18/10). Mais selon nos informations, Matthieu Louis-Jean a échangé avec le sélectionneur français pour lui indiquer qu'il ne libérera pas le milieu de terrain et l'attaquant.

Le tournoi n'est pas sur les dates FIFA

Le club en a la possibilité car comme pour les Jeux olympiques en 2024 par exemple, le tournoi n'est pas sur des dates FIFA. Le directeur technique a notamment justifié ce choix en mettant en avant la situation de l'OL, qui ne jouit pas d'un effectif très large.

Il est vrai que Merah est devenu en quelques semaines un élément important du groupe. On l'a ainsi vu titulaire face à l'OM (1-0) la semaine passée. Molebe, lui, fait partie des possibles remplaçants à Martin Satriano à la pointe de l'attaque. D'autant plus que sur cette période, il faudra jouer trois matchs rapprochés, et donc gérer les rotations.

Avec Razik Brikh.