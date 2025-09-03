Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : apprentissage express pour Khalis Merah contre l'OM

  • par Gwendal Chabas

    • Un nouveau cap de franchi pour Khalis Merah. Dimanche, il était titulaire pour la première fois en Ligue 1, face à l'OM qui plus est. Une première assez discrète, mais dans laquelle il a surgi sur quelques fulgurances.

    Déjà passé cet été par une présence dans le 11 dans l'antre du Bayern Munich (2-1), où il fut passeur décisif, Khalis Merah a franchi un nouveau palier dimanche. De manière surprenante, et sans doute parce qu'il avait une idée en tête en l'absence d'un avant-centre, Paolo Fonseca a fait confiance au Majolan comme titulaire contre l'OM (1-0).

    Une première pour lui, puisqu'il était jusqu'ici remplaçant, entrant à deux reprises face Lens (0-1) et Metz (3-0). À 18 ans, c'est un sacré baptême du feu, même s'il faut bien commencer quelque part. On l'a ainsi vu se positionner comme un numéro 10, dans une animation fluctuante mais sans attaquant de pointe.

    Moins en vue que lors de ses entrées

    Globalement, sa prestation fut un peu moins remarquée que les précédentes. "C'est une première discrète, j'aurais aimé qu'il touche un peu plus de ballons (23). Il a fait des appels à vide qui étaient intéressants, soulignait Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus meneur, comme Tyler Morton." À la décharge du Lyonnais, l'Anglais a aujourd'hui le costume du métronome plus bas sur le terrain et un bagage plus étoffé.

    Mais il est vrai qu'on ne l'a vu que par séquences, et qu'en seconde période, il aurait gagné à prendre un peu plus le jeu à son compte. "Je l'ai trouvé timoré. Il a mis 20-25 minutes à se mettre dans le match. C'était peut-être une pression et une gestion de l'événement un peu trop grandes pour lui, suggérait Nicolas Puydebois. Il y avait beaucoup d'intensité dans les duels. On sent qu'il doit un peu muscler son jeu. Son côté frêle pourrait le desservir dans ce type de rencontre. Mais il a la capacité de disputer ces confrontations."

    Des actions positives malgré tout

    Le triple champion de France (2003-2005) poursuit, nuançant légèrement son premier avis. "Après, tu sens qu'il a du talent. Quand il enrhume le Marseillais sur sa feinte de corps par exemple, rappelait-il. Au fut et à mesure de la première période, il a été plus à l'aise. Mais tu ne juges pas un joueur sur une action. Je comprends que l'entraîneur le sorte, car il n'a pas impacté."

    Du côté du staff, on se montrait plutôt satisfait du visage affiché par Khalis Merah sur ce choc des Olympiques. "Il a montré qu'il avait une maturité importante pour son âge en jouant avec une grosse responsabilité. Il a une mentalité incroyable et un super état d'esprit, soulignait Jorge Maciel. Son profil est rare dans le football français, un garçon qui évolue entre les lignes, dans les espaces... Il cherche la passe, à faire jouer les autres. À nous de lui offrir cette liberté dans laquelle il pourra s'exprimer."

    Il sait jaillir au bon moment

    À son crédit, des jaillissements bien sentis, comme lorsqu'il chipe le cuir devant CJ Egan-Riley, ce qui conduira à l'exclusion du défenseur une poignée de secondes plus tard. Il n'a pas non plus rechigné à se battre sur les balles "50-50", qu'il a parfois remportées. Il s'est en plus montré assez propre à la distribution, avec 19 passes réussies sur 23, dont trois offrandes clés.

    Il a en revanche joué assez latéralement, sans prendre de risque, et perdu le cuir à sept reprises. Sur ce dernier point, on l'a vu souffrir dans l'impact physique, même s'il ne s'est pas laissé démonter, notamment face à Pierre-Emile Højbjerg, à qui il rend plusieurs kilos. "C'est sûr que ce serait plus simple de le faire entrer en cours de jeu. Mais l'équipe est en symbiose, ce qui rend plus facile pour un jeune comme Khalis, positionné dans le cœur du jeu face à un adversaire costaud, de s'intégrer. Il a gagné pas mal de seconds ballons et créé quelques situations, louait Jorge Maciel. Il faut qu'il continue dans cette direction."

    Tout s'accélère pour Merah

    Avant de devenir un titulaire indiscutable à l'OL, il reste donc un peu de travail pour le milieu de terrain, qui va apprendre énormément de ces 71 minutes passées sur la pelouse. "Ce qui m'a surpris, c'est qu'un staff de Ligue 1 fasse confiance à un profil comme celui-là. Aujourd'hui, sur le plan athlétique, il n'est pas dans la norme, mais il a cette capacité à prendre des décisions très rapidement, nous confiait l'un de ses formateurs, Amaury Barlet. Il a tout pour briller à Lyon, mais ce qui étonne, c'est que ça arrive si vite."

    Il est vrai que tout avance à vitesse grand V en ce moment pour Khalis Merah, qui, après la découverte de la Ligue 1, est en sélection U20 en étant surclassé (c'est un U19). Il devrait ainsi petit à petit poursuivre sa progression, qui est linéaire jusqu'à présent. Avec en plus le soutien d'un club qui mise sur lui, comme le prouve la prolongation récemment annoncée. Une première case de cochée dans le chemin de sa, on l'espère, longue carrière.

