Mercato : Emerson Palmieri (ex-OL) signe à l'OM

Passé par l'OL pendant une saison (2021-2022), Emerson Palmieri a quitté West Ham United pour rejoindre l'OM.

Cela faisait déjà quelques jours que les bruits de couloirs émergeaient au sujet d'un potentiel transfert dans la cité phocéenne. Lundi, cela est devenu officiel. Emerson Palmieri portera bien le maillot de l'OM. Lui qui a été transféré pour la somme d'un million d'euros, bonus compris. Le latéral gauche de 31 ans avait passé un an entre Rhône et Saône sous les ordres de Peter Bosz (2021-2022). Cette saison, le joueur italien évoluera sous les couleurs rivales.

Un renfort d'expérience

Un retour en France pour ce footballeur expérimenté. Une arrivée presque parmi d'autres dans un club olympien qui a multiplié les recrues défensives (Aguerd et Pavard) lors des dernières heures du mercato. Emerson Palmieri a connu la Serie A avec l'AS Roma et Palerme (43 apparitions) et la Premier League avec Chelsea et West Ham (122 parties).

Dans l'élite française, le champion d'Europe avec l'Italie a notamment disputé 29 matchs avec l'Olympique lyonnais. Ajoutez à cela 31 rencontres en Ligue Europa. Il était alors prêté par les Blues et avait rendu quelques services. Il recroisera la route des Rhodaniens le 1er mars 2026.