OL : le programme des internationaux lyonnais

Cette semaine, 12 joueurs de l'OL ont rejoint leur sélection pour la première trêve de la saison. Nous en retrouverons presque sur tous les continents.

Quand certains auront du repos, d'autres ont rallié leur sélection. Alors que l'OL a enchaîné trois victoires de suite en Ligue 1, sept Rhodaniens ont été sélectionnés pour les matchs de qualification à la prochaine Coupe du monde en 2026. Quant à eux, Khalis Merah rejoindra l'équipe de France U20, Enzo Molebe les U19, Téo Barisic les Espoirs croates et Afonso Moreira les U21 du Portugal. Sans oublier Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18. Voici le programme des douze internationaux lyonnais.

Clinton Mata avec l'Angola

Clinton Mata a été récompensé après ses performances à l'OL par son sélectionneur Pedro Gonçalves. L'objectif visé ? Se relancer pour la qualification au prochain mondial. L'Angola étant quatrième de la poule D après six affiches disputées. Il faut terminer dans les deux premiers.

Angola-Libye, jeudi 4 septembre, 18 heures

Angola-Maurice, mardi 9 septembre, 21 heures

Moussa Niakhaté pour une treizième sélection

Moussa Niakhaté a rejoint le Sénégal afin de confirmer son début de saison de caractère dans le Rhône. Patron de la défense, il tentera de le rester avec les Lions de la Téranga, qui disputeront la première place du groupe B contre la République démocratique du Congo et le Soudan.

Sénégal-Soudan, vendredi 5 septembre, 21 heures

RDC-Sénégal, mardi 9 septembre, 18 heures

La grinta de Tagliafico avec l'Argentine

Assurée d'une qualification et candidate au doublé après son sacre en 2022, l'Argentine de Lionel Scaloni entend maintenir sa progression afin de se préparer au mieux avant le coup d'envoi du prochain Mondial. Nicolás Tagliafico pourrait dépasser le cap des 70 sélections.

Argentine-Venezuela, vendredi 5 septembre, 1h30

Équateur-Argentine, mercredi 10 septembre, 1 heure

Karabec rejoint Šulc en sélection après une blessure

Les Tchèques d'Ivan Hašek disputeront quant à eux seulement une rencontre en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. La poule L étant impaire (Tchéquie, Croatie, Monténégro, les îles Féroé, Gibraltar). Premiers du groupe, Pavel Šulc et Adam Karabec essaieront de confirmer leur entame à l'OL. La République tchèque a prévu un amical contre l'Arabie saoudite afin de disputer deux rencontres tout de même.

Monténégro-Tchéquie, vendredi 5 septembre, 20h45

Tchéquie-Arabie saoudite, lundi 8 septembre, 19h15

Malick Fofana et ses fulgurances en Belgique

Une convocation de Rudi Garcia pas étonnante pour un Malick Fofana, qui ne cesse d'apporter à la formation lyonnaise par ses accélérations. Avec les Diables Rouges, l'attaquant pourrait connaître une deuxième sélection. On attendra néanmoins de voir ce qu'il adviendra du coup à la cheville reçu face à l'OM.

Liechtenstein-Belgique, jeudi 4 septembre, 20h45

Belgique-Kazakhstan, dimanche 7 septembre, 20h45

Lassine Diarra convoqué avec le Mali

Le Mali de Lassine Diarra affrontera les deux premiers de son groupe. Quatrièmes, les hommes de Tom Saintfiet auront cœur de se relancer dans la course à la qualification pour le Mondial, même si leur situation est délicate. Avec deux succès, ils reprendrait leur destin en main.

Mali - Comores, jeudi 4 septembre, 21 heures

Ghana - Mali, lundi 8 septembre, 21 heures

Khalis Merah avec l'équipe de France U20

Khalis Merah, révélation estivale de l'OL, qui a récemment prolongé, a été appelé par Bernard Diomède avec les U20. En marge de la préparation à la Coupe du monde (27 septembre au 19 octobre), la France affrontera l'Espagne à deux reprises.

France-Espagne, jeudi 4 septembre au CNF Clairefontaine

France-Espagne, dimanche 7 septembre au CNF Clairefontaine

Enzo Molebe avec les U19

De la génération 2007 comme son coéquipier Khalis Merah, Enzo Molebe évoluera un cran en dessous, sous les ordres de Jean-Luc Vannuchi.

France - République d'Irlande : vendredi 5 septembre à Clairefontaine

France - République d'Irlande : lundi 8 septembre à Clairefontaine

Le défenseur Téo Barisic avec les Espoirs croates

Ivica Olic a souhaité à nouveau faire confiance à Téo Barisic dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro Espoirs en 2027. Une occasion de se montrer pour le défenseur qui évolue avec la réserve après une présaison avec les "grands".

Turquie - Croatie, mardi 9 septembre, 19h00

Afonso Moreira sélectionné avec les U21 du Portugal

Afonso Moreira participera au début des qualifications pour l'Euro Espoirs 2027. Lui qui évoluera cette semaine sous les ordres de Luis Freire. Il pourrait connaître une première cape à ce niveau

Portugal - Azerbaïdjan, vendredi 5 septembre, 20h30

Écosse - Portugal, mardi 9 septembre, 20h00

Gomes Rodríguez prépare le Mondial avec l'Angleterre U18

Enfin, le plus jeune, Alejandro Gomes Rodríguez, a été retenu par l'Angleterre U18. Un stage qui préparera ce groupe au Mondial prévu au Qatar en novembre prochain. Direction l'Espagne pour un tournoi amical avec trois confrontations au menu.