Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Arabie Saoudite (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

OL : le programme des internationaux lyonnais

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Cette semaine, 12 joueurs de l'OL ont rejoint leur sélection pour la première trêve de la saison. Nous en retrouverons presque sur tous les continents.

    Quand certains auront du repos, d'autres ont rallié leur sélection. Alors que l'OL a enchaîné trois victoires de suite en Ligue 1, sept Rhodaniens ont été sélectionnés pour les matchs de qualification à la prochaine Coupe du monde en 2026. Quant à eux, Khalis Merah rejoindra l'équipe de France U20, Enzo Molebe les U19, Téo Barisic les Espoirs croates et Afonso Moreira les U21 du Portugal. Sans oublier Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18. Voici le programme des douze internationaux lyonnais.

    Clinton Mata avec l'Angola

    Clinton Mata a été récompensé après ses performances à l'OL par son sélectionneur Pedro Gonçalves. L'objectif visé ? Se relancer pour la qualification au prochain mondial. L'Angola étant quatrième de la poule D après six affiches disputées. Il faut terminer dans les deux premiers.

    Angola-Libye, jeudi 4 septembre, 18 heures

    Angola-Maurice, mardi 9 septembre, 21 heures

    Moussa Niakhaté pour une treizième sélection

    Moussa Niakhaté a rejoint le Sénégal afin de confirmer son début de saison de caractère dans le Rhône. Patron de la défense, il tentera de le rester avec les Lions de la Téranga, qui disputeront la première place du groupe B contre la République démocratique du Congo et le Soudan.

    Sénégal-Soudan, vendredi 5 septembre, 21 heures

    RDC-Sénégal, mardi 9 septembre, 18 heures

    La grinta de Tagliafico avec l'Argentine

    Assurée d'une qualification et candidate au doublé après son sacre en 2022, l'Argentine de Lionel Scaloni entend maintenir sa progression afin de se préparer au mieux avant le coup d'envoi du prochain Mondial. Nicolás Tagliafico pourrait dépasser le cap des 70 sélections.

    Argentine-Venezuela, vendredi 5 septembre, 1h30

    Équateur-Argentine, mercredi 10 septembre, 1 heure

    Karabec rejoint Šulc en sélection après une blessure

    Les Tchèques d'Ivan Hašek disputeront quant à eux seulement une rencontre en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. La poule L étant impaire (Tchéquie, Croatie, Monténégro, les îles Féroé, Gibraltar). Premiers du groupe, Pavel Šulc et Adam Karabec essaieront de confirmer leur entame à l'OL. La République tchèque a prévu un amical contre l'Arabie saoudite afin de disputer deux rencontres tout de même.

    Monténégro-Tchéquie, vendredi 5 septembre, 20h45

    Tchéquie-Arabie saoudite, lundi 8 septembre, 19h15

    Malick Fofana et ses fulgurances en Belgique

    Une convocation de Rudi Garcia pas étonnante pour un Malick Fofana, qui ne cesse d'apporter à la formation lyonnaise par ses accélérations. Avec les Diables Rouges, l'attaquant pourrait connaître une deuxième sélection. On attendra néanmoins de voir ce qu'il adviendra du coup à la cheville reçu face à l'OM.

    Liechtenstein-Belgique, jeudi 4 septembre, 20h45

    Belgique-Kazakhstan, dimanche 7 septembre, 20h45

    Lassine Diarra convoqué avec le Mali

    Le Mali de Lassine Diarra affrontera les deux premiers de son groupe. Quatrièmes, les hommes de Tom Saintfiet auront cœur de se relancer dans la course à la qualification pour le Mondial, même si leur situation est délicate. Avec deux succès, ils reprendrait leur destin en main.

    Mali - Comores, jeudi 4 septembre, 21 heures

    Ghana - Mali, lundi 8 septembre, 21 heures

    Khalis Merah avec l'équipe de France U20

    Khalis Merah, révélation estivale de l'OL, qui a récemment prolongé, a été appelé par Bernard Diomède avec les U20. En marge de la préparation à la Coupe du monde (27 septembre au 19 octobre), la France affrontera l'Espagne à deux reprises.

    France-Espagne, jeudi 4 septembre au CNF Clairefontaine

    France-Espagne, dimanche 7 septembre au CNF Clairefontaine

    Enzo Molebe avec les U19

    De la génération 2007 comme son coéquipier Khalis Merah, Enzo Molebe évoluera un cran en dessous, sous les ordres de Jean-Luc Vannuchi.

    France - République d'Irlande : vendredi 5 septembre à Clairefontaine

    France - République d'Irlande : lundi 8 septembre à Clairefontaine

    Le défenseur Téo Barisic avec les Espoirs croates

    Ivica Olic a souhaité à nouveau faire confiance à Téo Barisic dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro Espoirs en 2027. Une occasion de se montrer pour le défenseur qui évolue avec la réserve après une présaison avec les "grands".

    Turquie - Croatie, mardi 9 septembre, 19h00

    Afonso Moreira sélectionné avec les U21 du Portugal

    Afonso Moreira participera au début des qualifications pour l'Euro Espoirs 2027. Lui qui évoluera cette semaine sous les ordres de Luis Freire. Il pourrait connaître une première cape à ce niveau

    Portugal - Azerbaïdjan, vendredi 5 septembre, 20h30

    Écosse - Portugal, mardi 9 septembre, 20h00

    Gomes Rodríguez prépare le Mondial avec l'Angleterre U18

    Enfin, le plus jeune, Alejandro Gomes Rodríguez, a été retenu par l'Angleterre U18. Un stage qui préparera ce groupe au Mondial prévu au Qatar en novembre prochain. Direction l'Espagne pour un tournoi amical avec trois confrontations au menu.

    • Angleterre U18 - Ouzbékistan, 3 septembre
    • Angleterre U18 - Maroc, 6 septembre
    • Angleterre U18 - Canada, 9 septembre
      ciresglover - mer 3 Sep 25 à 8 h 02

      AGR pourrait participer au mondial U18 avec l'Angleterre au mois de novembre donc potentiellement etre absent au moins 2 à 3 semaines.
      oups!

