OL : Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18 en septembre

  • par Gwendal Chabas

    • Au mois de septembre, Alejandro Gomes Rodríguez jouera avec les U18 de l'Angleterre. Trois rencontres sont au programme face à l'Ouzbékistan, le Maroc et le Canada.

    Le chemin d'Alejandro Gomes Rodríguez en sélection se poursuit. Après sa participation à l'Euro U17 au mois de mai (quatre buts en trois rencontres), il retrouvera en septembre les U18 de l'Angleterre. L'avant-centre, dont le rôle sera particulièrement scruté cette saison, a été appelé pour le prochain rassemblement.

    Lui et ses coéquipiers défieront, au cours de trois rencontres amicales, l'Ouzbékistan, le Maroc et le Canada. Le tout sous couvert d'un tournoi à Costa De La Luz, en Espagne. Les rencontres auront lieu le 3, 6 et 9 septembre. Le footballeur de 17 ans, né en 2008, compte déjà une cape avec les U18 de Neil Ryan.

    Préparer la Coupe du monde en septembre

    Lors de ce stage, le staff britannique peaufinera ses observations en vue de la Coupe du monde que les Young Lions joueront au Qatar en novembre prochain. Durant la compétition, les Anglais affronteront Venezuela, Haïti et l'Égypte en phase de poules.

    Gomes Rodríguez est le 11e joueur de l'OL à être convoqué pour la future trêve internationale. Chez les jeunes, on peut citer également Enzo Molebe (France U19), Khalis Merah (U20), Téo Barisic (Croatie Espoirs) et Afonso Moreira (Portugal U21).

    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en quête d'un premier succès

