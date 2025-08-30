La liste des Lyonnais retenus en sélection s'allonge. Ils sont désormais une dizaine avec Lassine Diarra et Afonso Moreira, appelés avec le Mali et le Portugal Espoirs.

Même avec le départ de Saël Kumbedi (Wolfsburg) et celui attendu de Georges Mikautadze vers Villarreal, l'OL compte plusieurs internationaux dans ses rangs. Nicolas Tagliafico (Argentine), Pavel Šulc (République tchèque), Malick Fofana (Belgique), Khalis Merah (France U20), Enzo Molebe (France U19) ou encore Téo Barisic (Croatie Espoirs). En Afrique aussi, l'Olympique lyonnais est représenté par Moussa Niakhaté (Sénégal), Clinton Mata (Angola) et Lassine Diarra.

Deuxième convocation pour Diarra

Le troisième gardien des Rhodaniens est convoqué par le Mali de Tom Saintfiet. Il participera aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Deux rendez-vous contre les Comores de Warmed Omari (le 4 septembre) et le Ghana (lundi 8 septembre). Actuellement quatrièmes, sur six, de leur groupe, les Maliens défient les deux premiers sur cette trêve internationale.

Avec six points de retard sur les Ghanéens, et trois sur les Comoriens, obtenir deux succès sera obligatoire pour se qualifier pour le Mondial. Les coéquipiers de Diarra peuvent surtout espérer finir deuxième et ainsi viser une des quatre places de meilleurs seconds. À 22 ans, le portier avait déjà été appelé par son pays au mois de juin, sans entrer en jeu face à la république démocratique du Congo (1-0).

Les éliminatoires à l'Euro U21 pour Moreira

Autre international, Afonso Moreira, qui ralliera les U21 du Portugal. Le jeune ailier participe ainsi au début des qualifications pour l'Euro Espoirs 2027. Le nouvel entraîneur, Luis Freire, mènera son effectif face à l'Azerbaïdjan (5 septembre) et à l'Écosse (9 septembre).