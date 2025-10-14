La belle histoire de Jean-Philippe Mateta (ex-OL) avec la France

Appelé pour la première fois en équipe de France, Jean-Philippe Mateta a plutôt réussi son rassemblement. L'ancien Lyonnais a marqué contre l'Islande.

C'était un rassemblement très particulier pour l'équipe de France. Entre le retour de Florian Thauvin (Lens) et la première de Jean-Philippe Mateta. À 28 ans, l'avant-centre, passé à l'OL entre 2016 et 2017, a disputé ses deux premiers matchs avec les Bleus. Titulaire même contre la Finlande lundi, il a inscrit sa première réalisation sous cette tunique, portant le score provisoirement à 2-1.

De courte durée, les Islandais égalisant très rapidement. Les hommes de Didier Deschamps ont finalement été freinés par leur adversaire (2-2). Un résultat repoussant leur possible qualification pour le Mondial 2026. Mais pour l'attaquant de Crystal Palace, l'essentiel était sans doute ailleurs, avec le grand bonheur de connaître la sélection aussi "tard" dans sa carrière.

Un attaquant fiable en PL

On se souvient qu'il a été un des éléments fondamentaux dans le beau parcours des Français aux Jeux olympiques (cinq buts en six apparitions durant le tournoi). Plus jeune, il passé par l'OL de 2016 à 2017 (trois rencontres), avant d'être prêté la saison suivante au Havre.

Après trois années en Allemagne, à Mayence, Mateta s'est envolé en 2021 pour l'Angleterre, où il ne cesse de progresser. En 2023-2024, il a par exemple marqué à 19 reprises en 39 matchs. Il s'est imposé comme un joueur fiable en Premier League. Sur ce début d'exercice, il recense 5 réalisations en 13 affiches, toutes compétitions confondues.