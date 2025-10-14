La belle histoire de Jean-Philippe Mateta (ex-OL) avec la France

Appelé pour la première fois en équipe de France, Jean-Philippe Mateta a plutôt réussi son rassemblement. L'ancien Lyonnais a marqué contre l'Islande.
C'était un rassemblement très particulier pour l'équipe de France. Entre le retour de Florian Thauvin (Lens) et la première de Jean-Philippe Mateta. À 28 ans, l'avant-centre, passé à l'OL entre 2016 et 2017, a disputé ses deux premiers matchs avec les Bleus. Titulaire même contre la Finlande lundi, il a inscrit sa première réalisation sous cette tunique, portant le score provisoirement à 2-1.
De courte durée, les Islandais égalisant très rapidement. Les hommes de Didier Deschamps ont finalement été freinés par leur adversaire (2-2). Un résultat repoussant leur possible qualification pour le Mondial 2026. Mais pour l'attaquant de Crystal Palace, l'essentiel était sans doute ailleurs, avec le grand bonheur de connaître la sélection aussi "tard" dans sa carrière.
Un attaquant fiable en PL
On se souvient qu'il a été un des éléments fondamentaux dans le beau parcours des Français aux Jeux olympiques (cinq buts en six apparitions durant le tournoi). Plus jeune, il passé par l'OL de 2016 à 2017 (trois rencontres), avant d'être prêté la saison suivante au Havre.
Après trois années en Allemagne, à Mayence, Mateta s'est envolé en 2021 pour l'Angleterre, où il ne cesse de progresser. En 2023-2024, il a par exemple marqué à 19 reprises en 39 matchs. Il s'est imposé comme un joueur fiable en Premier League. Sur ce début d'exercice, il recense 5 réalisations en 13 affiches, toutes compétitions confondues.
Thuram muani mateta, je dois en oublier en attaque, tous les memes profils
Idem au milieu avec camavinga, thchoumeni, Koné, rabiot, marre de ces profils clonés
Idem derrière avec Konaté upamecano koundé ...
c'est affreux ces profils de golgothes a 2 balles 😤😤
Avec Pogba, kanté, grizzou, varrane, umtiti, giroud ... C'était plus varié au niveau profil (même si l'époque du carré magique c'était bien mieux)
Vivement le retour des bappé, doué, cherki (celui des 6 bons mois a l'OL) a minima
Faut revoir la formation en France, pas tout mettre à la poubelle cependant mais les clubs ne prennent que des joueurs physiques, athlétiques, c'est navrant
Salut JFOL,
La formation c’est les clubs rien à voir avec la FFF.
Faut revoir les programmes TV que tu regardes. Le problème c’est la volonté du sélectionneur en place depuis plus de 10 ans qui est un frileux et destructeur de jeu.
Tu sélectionnes un type qui ne parle même pas Français parce qu’il a une VMA de 20 faut pas s’étonner…
On a rien appris de nos erreurs passées.
C'est devenu insupportable , si tu n'es pas un grand gabarit bien costaud , tu ne joue pas .
Cherki est le seul qui pourrait apporter un peu de vitesse et de créativité , et tout simplement de talent , dans cette équipe de bestiasses , un bloc qui quand même en prend deux hier , alors que la solidité est la marque de fabrique des équipes made in DD .
Pour Mateta il a fait quoi ? 2 matchs chez nous ? Et encore il était nul. Je vois pas l’interêt de le ramener sans doute à son ancienneté Lyonnaise.
Il est un profil qui se révèle sur le tar c’est assez fou.
Mais bon on en a vu d’autres des sportifs cette semaine qui sortent du bois quand plus personne ne les attend 👀 🎾
Il a cotoyé Alex pendant les JO et a pris de bons conseils auprès de lui .
C'est bien qu'il soit arrivé à ce niveau la , car quand il était jeune à l'OL , il en était loin .
Il fait un beau parcours , mais si on gagne la coupe du monde avec lui j'en serais fort surpris !