OL : Paulo Fonseca au défi de la lecture des matchs

C'est un reproche qui est souvent revenu au sujet de Paulo Fonseca, surtout en fin de saison dernière. S'il parvient globalement à bien préparer son 11 pour le match à venir, le Portugais semble avoir plus de mal à impacter la rencontre une fois lancée.

Le début de saison de l'OL est très bon, mais on ne peut s'empêcher de se demander s'il n'existe pas des pistes d'amélioration. Sans doute que oui, car dans le cas contraire, il compterait 21 points et serait premier. On sait évidemment que l'intersaison a certes renforcé les liens au sein du groupe, mais Paulo Fonseca a perdu des éléments talentueux et de la profondeur d'effectif.

Est-ce pour cela qu'il tarde tant à réaliser des changements en cours de rencontre ? En Ligue 1, il a tendance à conserver son 11 très longtemps. Le bouleversement le plus hâtif est intervenu à la 53e minute, contre Marseille (1-0), sur une blessure de Malick Fofana. Nicolas Tagliafico était alors intervenu. Sinon, en moyenne, la première entrée en jeu a lieu à la 71e minute.

7 changements sur 26 après la 90e

Autre point à souligner, le staff effectue environ 3,7 changements sur 5 en championnat. Il n'utilise pas l'ensemble des cartouches à sa disposition, ou bien dans les ultimes instants. Ainsi, sur les sept premières journées, les Rhodaniens ont réalisé 7 de leurs 26 remplacements dans le temps additionnel, et 12 sur 26 après la 80e minute.

Le revers face à Toulouse (1-2), s'il existe d'autres explications, illustre assez bien cela. Seuls Afonso Moreira (78e) et Pavel Šulc (90e+2) sont sortis du banc, un apport de sang frais insuffisant. "Il y a un manque de courage dans les changements effectués par le staff, estime note consultant Nicolas Puydebois. Oui, il (Šulc) n'est pas très grand, mais, tout comme (Khalis) Merah, il peut te permettre de garder le ballon dans le camp adverse, et pourquoi pas, marquer le 2e but."

Paulo Fonseca peut-il être plus proactif ?

Même sentiment chez Enzo Reale, formé à Tola-Vologe, qui aimerait voir un Olympique lyonnais plus proactif. "À chaque fois qu'il a joué petit bras en fin de match, il a pris des buts. Alors pourquoi ne pas essayer une autre stratégie, s'interroge-t-il. D'autant plus qu'ils sont en confiance, ils ne sont pas en manque de points. Il faut être plus offensif, surtout à domicile. Aller inscrire cette deuxième réalisation."

À l'issue de la partie, Jorge Maciel avait justifié ce choix par le danger que représentait le Téfécé sur les coups de pied arrêtés. "On sait que les joueurs amenés à rentrer pouvaient apporter. Après, il y avait aussi une chose qui était finalement très importante chez eux, c'est le coup-franc. Ç'a pesé beaucoup dans les choix. Faire sortir avant ou plus tard, parce que depuis les premières dix minutes, on sait que les dangers qu'ils ont, c'étaient les touches et les corners. Comme je le disais, on se pose des questions : "que peut-on faire de mieux, comment on peut s'adapter à des scénarios et des jeux différents ?""

Cet "attentisme" au cours des confrontations revient de manière régulière dans les reproches adressés à Paulo Fonseca*. Un certain dogmatisme qui peut parfois lui revenir comme un boomerang. "Il est perfectible dans ce domaine-là, car depuis qu'il est ici, il nous a montré qu'il n'y avait finalement que dans sa lecture du jeu, des événements, et les changements qu'il était perfectible, énumère Nicolas Puydebois. Après aujourd'hui, il fait des miracles avec cette équipe."

Quel impact pour les joueurs du banc ?

Peut-il effectivement faire mieux avec le matériel à la disposition ? Ses titulaires ont jusqu'ici donné globalement satisfaction. Sur les neuf premières sorties, l'OL a toujours ouvert la marque, souvent en première période (à six reprises), avant de tenir le score en gérant plus ou moins bien. Mais ce scénario ne fonctionnera pas toujours, la preuve lors de la réception des Toulousains.

Les entrants ont alors un rôle clé, celui de redynamiser le jeu. Ce qu'ils éprouvent généralement des difficultés à faire, malgré les buts d'Adam Karabec (Metz), de Pavel Šulc (OM) et de Tanner Tessmann (Utrecht). "Pourront-ils tenir sur la longueur du championnat ? Ça m'inquiète. Que vont donner les entrants remplaçants s'il y a des blessés ? J'ai des doutes là-dessus, confie Enzo Real. Et c'est peut-être aussi pour ça que Paulo Fonseca ne fait pas les changements au bon moment, car il a des réserves à leur sujet."

Le Portugais assure lui que son effectif lui convient très bien, principalement par la mentalité dégagée, tournée vers le collectif. Néanmoins, malgré toute la débauche d'énergie des éléments alignés, il leur sera délicat de poursuivre sur ce rythme tout au long de l'exercice 2025-2026. "Joue ta carte toi aussi, applique ta stratégie. C'est un jeu d'échecs et le but est que ce soit toi qui imposes ton plan à l'autre pour le mettre sur le reculoir, pas l'inverse", l'encourage l'ancien gardien triple champion de France (2003-2005).

Savoir s'adapter à la rencontre

Car s'il parvient très souvent à effectuer la bonne analyse en amont de la confrontation, l'ancien entraîneur de l'AC Milan peu semblé trop conservateur en cours de match. "Il est têtu, mais c'est aussi une force des techniciens que de l'être. Ça se voit notamment dans le fait qu'il ne met pas d'avant-centre lors des grandes rencontres. Il insiste et ça lui réussit pour l'instant, retient Nicolas Puydebois. Je préfère un coach qui meurt avec ses idées, avec sa personnalité." Le tout, comme dans beaucoup de domaine, est de trouver le bon compromis entre garder ce qui fonctionne et corriger ce qui doit l'être.

*Le Portugais est toujours privé de banc de touche, bien qu'il puisse accéder au vestiaire. Il pourra reprendre ses fonctions normalement à compter du 1er décembre