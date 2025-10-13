OL - International : quatre Lyonnais en piste ce lundi

Si Pavel Sulc, Adam Karabec et Alejandro Gomes Rodriguez en ont fini avec la parenthèse internationale, ce n’est pas le cas des autres joueurs de l’OL. Mathys De Carvalho, Afonso Moreira, Clinton Mata et Malick Fofana sont sur le pont.

On l’a dit, Paulo Fonseca va devoir user de patience avant de pouvoir retrouver tout son groupe pour préparer Nice. Les retours des internationaux vont se faire au compte-goutte, avec certains éléments qui devraient revenir entre Rhône et Saône quelques heures avant le déplacement niçois (samedi, 17h). Malick Fofana, Clinton Mata ainsi que Mathys De Carvalho et Afonso Moreira n’auront pas ce problème de récupération.

Avec des matchs ce lundi, ils devraient logiquement retrouver le GOLTC mardi ou mercredi pour quelques soins et retour sur le terrain. Après un premier match gagné contre l’Allemagne, les deux Portugais de l’OL ont recroisé le fer contre la nation germanique ce lundi à 16h. Remplaçant au premier match, De Carvalho était titulaire aux côtés de Moreira pour représenter l’OL sous le maillot de la Seleçao.

Fofana et la Belgique dans l'obligation de gagner

S’il se dispute dans le cadre de l’Élite League U20, cela reste un tournoi amical et sans vrai intérêt sportif. De pression sportive, l’Angola n’en a plus depuis la semaine dernière et la fin des espoirs de Coupe du monde. Pour la dernière sortie de ces éliminatoires, Clinton Mata et ses compatriotes affrontent le Cameroun qui espèrent coiffer sur le poteau le Cap-Vert pour finir premier du groupe D et ainsi valider directement son billet pour le Mondial. Absent de la feuille de match il y a cinq jours, Mata est cette fois titulaire dans la défense angolaise.

Finalement, le seul qui ait de la pression n’est autre que Malick Fofana. Ou du moins la Belgique puisque l’ailier de l’OL occupe avant tout un rôle de remplaçant chez les Diables Rouges. Néanmoins, le "plat pays" n’a pas d’autres choix que de s’imposer face au pays de Galles. Pour continuer à mettre la pression sur la Macédoine du Nord, mais surtout pour ne pas voir leurs adversaires du soir les doubler au classement pour la place de barragiste.