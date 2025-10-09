Actualités
Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Clinton Mata hors de la feuille de match avec l'Angola

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Mercredi, l'Angola affrontait l'Eswatini à l'extérieur dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. Clinton Mata de l'OL n'était pas sur la feuille de match.

    Était-il préservé après avoir joué dimanche après-midi avec l'OL ? Comme beaucoup de ses coéquipiers, Clinton Mata a été appelé pour cette trêve internationale d'octobre. Son équipe, l'Angola, entrait d'ailleurs très vite en action, puisque dès mercredi, elle se rendait en Eswatini afin de disputer les qualifications à la Coupe du monde 2026.

    Retour de 2-0 à 2-2 pour l'Angola

    Une partie sans beaucoup d'enjeux, car les deux nations étaient quasiment éliminées avant cette neuvième journée. Est-ce pour cela que le nouveau sélectionneur, Patrice Beaumelle, a laissé le défenseur rhodanien hors de la feuille de match ?

    Le joueur de 32 ans, qui compte 15 capes avec les Palancas Negras, n'a en tout cas pas disputé cette rencontre. Une partie finalement assez folle dans son scénario, puisque les Angolais, menés 2 à 0 à la 54e minutes après deux buts concédés en six minutes, sont parvenus à égaliser. Jonathan Buatu (69e) et Papel Ary (80e) ont remis les compteurs à zéro.

    Prochain match contre le Cameroun qui joue sa qualification

    Ce résultat détermine le classement de l'Angola, qui achèvera sa campagne à la 4e place, sur 6, de sa poule. Pas de Mondial donc pour les coéquipiers de Clinton Mata, même si leurs chances étaient faibles avant ce rassemblement.

    En revanche, la qualification directe se jouera entre le Cap-Vert (20 points) et le Cameroun (18) lors de la dernière journée. Les Camerounais seront d'ailleurs les futurs adversaires du Lyonnais et de ses compatriotes. Rendez-vous le lundi 13 pour ce duel, avec Clinton Mata cette fois-ci ?

    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    OL : Clinton Mata, premier international en action
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 9 Oct 25 à 8 h 50

      C'est bien c'est bien laissez le souffler.

      Peut-être était-ce une consigne envoyé par le club de ne pas le faire jouer étant donné que l'Angola n'avait déjà plus aucune chance de qualif ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

