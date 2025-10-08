OL : le programme international des Lyonnais

Mardi, les non sélectionnés pour la trêve internationale ont repris le chemin de l'entraînement à Décines. En petit comité car les internationaux de l'OL sont légion en ce mois d'octobre. Tour d'horizon des rendez-vous entre amicaux, qualifications pour la Coupe du monde 2026 et autres éliminatoires chez les jeunes.
Malick Fofana - Belgique
- Belgique - Macédoine du Nord, le vendredi 10 octobre à 20h45
- Pays de Galles - Belgique, le lundi 13 octobre à 20h45
Adam Karabec et Pavel Sulc - Tchéquie
- Tchéquie - Croatie, le jeudi 9 octobre à 20h45
- Îles Féroé - Tchéquie, le dimanche 12 octobre à 18h00
Nicolas Tagliafico - Argentine
- Argentine - Venezuela, le samedi 11 octobre à 2h00
- Porto Rico - Argentine, le mardi 14 octobre à 11h00
Tanner Tessmann - USA
- Etats-Unis - Equateur, le samedi 11 octobre à 2h30 (amical)
- Etats-Unis - Australie, le mercredi 15 octobre à 3h00 (amical)
Clinton Mata - Angola
- Eswatini - Angola, le mercredi 8 octobre à 15h00
- Cameroun - Angola, le lundi 13 octobre à 18h00
Moussa Niakhaté - Sénégal
- Soudan du Sud - Sénégal, le vendredi 10 octobre à 14h00
- Sénégal - Mauritanie, le mardi 14 octobre à 21h00
Khalis Merah et Enzo Molebe - France U19
- France - Suisse, le samedi 11 octobre à 15h00 (amical)
- Pays-Bas - France, le mardi 14 octobre à 11h00 (amical)
Mathys De Carvalho et Afonso Moreira - Portugal U20
- Portugal - Allemagne, le vendredi 10 octobre (amical)
- Portugal - Allemagne, le lundi 14 octobre (amical)
Téo Barisic - U21 Croatie
- Croatie - Ukraine, le mardi 14 octobre à 18h00
Alejandro Gomes Rodriguez - U18 Angleterre
- France - Angleterre, le jeudi 9 octobre à 18h00
- France - Angleterre, le samedi 11 octobre à 14h00
voila une liste de joueurs qui n'auront aucune coupure jusqu'à noel et vont finir rincés .
Démerde toi avec ça paulo .