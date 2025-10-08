Actualités
OL : le programme international des Lyonnais

    • Mardi, les non sélectionnés pour la trêve internationale ont repris le chemin de l'entraînement à Décines. En petit comité car les internationaux de l'OL sont légion en ce mois d'octobre. Tour d'horizon des rendez-vous entre amicaux, qualifications pour la Coupe du monde 2026 et autres éliminatoires chez les jeunes.

    Malick Fofana - Belgique

    • Belgique - Macédoine du Nord, le vendredi 10 octobre à 20h45
    • Pays de Galles - Belgique, le lundi 13 octobre à 20h45 

    Adam Karabec et Pavel Sulc - Tchéquie

    • Tchéquie - Croatie, le jeudi 9 octobre à 20h45
    • Îles Féroé - Tchéquie, le dimanche 12 octobre à 18h00

    Nicolas Tagliafico - Argentine

    • Argentine - Venezuela, le samedi 11 octobre à 2h00
    • Porto Rico - Argentine, le mardi 14 octobre à 11h00

    Tanner Tessmann - USA 

    • Etats-Unis - Equateur, le samedi 11 octobre à 2h30 (amical)
    • Etats-Unis - Australie, le mercredi 15 octobre à 3h00 (amical)

    Clinton Mata - Angola

    • Eswatini - Angola, le mercredi 8 octobre à 15h00
    • Cameroun - Angola, le lundi 13 octobre à 18h00

    Moussa Niakhaté - Sénégal

    • Soudan du Sud - Sénégal, le vendredi 10 octobre à 14h00
    • Sénégal - Mauritanie, le mardi 14 octobre à 21h00

    Khalis Merah et Enzo Molebe - France U19

    • France - Suisse, le samedi 11 octobre à 15h00 (amical)
    • Pays-Bas - France, le mardi 14 octobre à 11h00 (amical)

    Mathys De Carvalho et Afonso Moreira - Portugal U20

    • Portugal - Allemagne, le vendredi 10 octobre (amical)
    • Portugal - Allemagne, le lundi 14 octobre (amical)

    Téo Barisic - U21 Croatie

    • Croatie - Ukraine, le mardi 14 octobre à 18h00

    Alejandro Gomes Rodriguez - U18 Angleterre

    • France - Angleterre, le jeudi 9 octobre à 18h00
    • France - Angleterre, le samedi 11 octobre à 14h00
    1. Juni38
      Juni38 - mer 8 Oct 25 à 8 h 51

      voila une liste de joueurs qui n'auront aucune coupure jusqu'à noel et vont finir rincés .
      Démerde toi avec ça paulo .

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut