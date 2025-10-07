Mené au score par Arsenal, l'OL Lyonnes s'en est remis à un doublé de Melchie Dumornay pour parfaitement lancer leur campagne en Ligue des champions.

Cela n'enlèvera en rien le sentiment de gâchis d'avril dernier, mais l'air de Londres réussit toujours aussi bien à l'OL Lyonnes. Sept mois après l'élimination en demi-finale de Ligue des champions par ce même Arsenal, les Lyonnaises ont quelque peu pris leur revanche. Cela ne reste qu'un match de la phase de ligue, mais pour lancer une campagne européenne, c'est toujours bon à prendre. Pour sa première sortie de l'année, la formation rhodanienne s'est imposée à Londres 2-1 grâce à un doublé de Melchie Dumornay. Toujours aussi précieuse dans le jeu lyonnais, la numéro 6 a inscrit son deuxième doublé dans la compétition après celui à Rome il y a presque un an.

Deux erreurs de la gardienne d'Arsenal

Dumornay a surtout sorti son équipe d'un mauvais pas. Car, tout n'a pas été tout rose en Angleterre. Face à un peu plus de 3 000 spectateurs, Arsenal avait pris le match par le bon bout. Sur un décalage à gauche, Russo trompait Endler dès la 6e minute. Un coup sur la tête de Jonatan Giraldez et ses joueuses qui ont pourtant vite réagi. Il faut dire que les Fenottes ont bien été aidées par Van Domselaar. La gardienne néerlandaise s'est rendue coupable de deux erreurs de relance à la 18e et 23e dont Dumornay a largement profité. Dans un match rythmé, l'OL Lyonnes a eu les occasions pour faire le break, notamment Katoto et Chawinga, mais est resté jusqu'au bout sous la pression londonienne. Sans conséquence, fort heureusement.