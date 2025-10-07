Actualités
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d’un doublé lors d’Arsenal – OL (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Un doublé de Dumornay offre la victoire à l'OL Lyonnes à Arsenal (1-2)

  • par David Hernandez
  • 14 Commentaires

    • Mené au score par Arsenal, l'OL Lyonnes s'en est remis à un doublé de Melchie Dumornay pour parfaitement lancer leur campagne en Ligue des champions.

    Cela n'enlèvera en rien le sentiment de gâchis d'avril dernier, mais l'air de Londres réussit toujours aussi bien à l'OL Lyonnes. Sept mois après l'élimination en demi-finale de Ligue des champions par ce même Arsenal, les Lyonnaises ont quelque peu pris leur revanche. Cela ne reste qu'un match de la phase de ligue, mais pour lancer une campagne européenne, c'est toujours bon à prendre. Pour sa première sortie de l'année, la formation rhodanienne s'est imposée à Londres 2-1 grâce à un doublé de Melchie Dumornay. Toujours aussi précieuse dans le jeu lyonnais, la numéro 6 a inscrit son deuxième doublé dans la compétition après celui à Rome il y a presque un an.

    Deux erreurs de la gardienne d'Arsenal

    Dumornay a surtout sorti son équipe d'un mauvais pas. Car, tout n'a pas été tout rose en Angleterre. Face à un peu plus de 3 000 spectateurs, Arsenal avait pris le match par le bon bout. Sur un décalage à gauche, Russo trompait Endler dès la 6e minute. Un coup sur la tête de Jonatan Giraldez et ses joueuses qui ont pourtant vite réagi. Il faut dire que les Fenottes ont bien été aidées par Van Domselaar. La gardienne néerlandaise s'est rendue coupable de deux erreurs de relance à la 18e et 23e dont Dumornay a largement profité. Dans un match rythmé, l'OL Lyonnes a eu les occasions pour faire le break, notamment Katoto et Chawinga, mais est resté jusqu'au bout sous la pression londonienne. Sans conséquence, fort heureusement.

    14 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 07

      Nous n'avons que deux ou trois joueuses capables tout au long d'un match de remonter le terrain, balle au pied. Les relances longues étaient souvent faciles pour la défense anglaise...

      Signaler
    2. Dragon2332
      Dragon2332 - mar 7 Oct 25 à 23 h 09

      Melchie met un but de folie tout de même (le 2ème avec sa frappe du gauche dans le petit filet...)

      Je pense que le coach va devoir revoir ses compositions
      J'ai trouvé Heap et Shrader pas forcément complémentaires, notamment en défense et absentes en attaque
      Par contre, l'entrée de Damaris vraiment intéressante pour stabiliser et récupérer les ballons
      Par contre, elle joue la conservation du ballon avec ses passes derrière
      Surpris du positionnement de Wendie à droite qui va devoir s'habituer à ce nouveau positionnement et aussi à ses longues transversales pour sauter des lignes (magnifique ouverture pour Bacha)

      Katoto est-elle une attaquante de pointe ou juste la première défenseure ?
      Autant elle a fait des efforts pour défendre, autant elle a été, selon moi, invisible en attaque
      Je ne comprends pas pourquoi Ada n'est pas rentrée avant

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 12

        Je pense que Wendie à droite était pour chaperonner l'imprévisible Tarciane, laquelle pourrait être placée plus au centre.
        Nous n'avons pas encore retrouvé la Horan que nous connaissions.

        Signaler
        1. Dragon2332
          Dragon2332 - mar 7 Oct 25 à 23 h 16

          @OL-91 : mouais

          Tarciane qui, selon moi, n'a rien à faire en latérale droite
          C'est clairement un poste à renforcer au prochain mercato

          Je ne comprends toujours pas l'arrivée de Lawrence et le départ de Carpenter (son mariage avec DVDD reste dans le domaine du privé)

        2. OL-91
          OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 20

          Un "mariage" tout neuf, ça compte.
          Lawrence, je l'ai beaucoup appréciée quand elle jouait à Paris contre nous... 😁

    3. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - mar 7 Oct 25 à 23 h 13

      J'ai assez bavardé sur le fil du live, je suis épuisé .😜
      Bonne nuit à tous !

      Signaler
    4. Avatar
      brad - mar 7 Oct 25 à 23 h 15

      Ce match il fallait le gagner a l'extérieur et elles l'ont fait, c'est un signe fort qu'elles mettent dans leur groupe LDC.
      Les anglaises n'aiment pas subir ça c'est vérifié , là on était plus devant Lens et moi je prends mon panard devant les matchs tirés aux couteaux.
      Au vue du nombre de nos tirs cadrés , les anglaises se font moucher!

      Signaler
    5. OL-91
      OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 17

      La tradition lyonnaise est respectée : plusieurs tirs "gagnants" arrivés dans les gants de la gardienne.

      Signaler
    6. Avatar
      Riton01 - mar 7 Oct 25 à 23 h 17

      Le meilleur match de Selma Bacha depuis longtemps !
      Elle retrouve son niveau et c'est tout bon pour l'équipe.
      Attention aux pertes de balle (Wendie, Tarciane...)

      Signaler
    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 7 Oct 25 à 23 h 24

      Qu'est ce que Domenech fout dans l'après match ??

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 31

        Normal, c'est un gone.

        Signaler
    8. OL-91
      OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 32

      Michele descendue sur le terrain pour embrasser ses joueuses.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 7 Oct 25 à 23 h 36

        Très présente et très proche des joueuses et du staff, en fait elle est quasiment tjrs au bled 👍

        Signaler
    9. OL-91
      OL-91 - mar 7 Oct 25 à 23 h 35

      Deux regrets : manque un but en seconde mi-temps. Et la sortie rapide de Joseph sur laquelle je comptais beaucoup.

      Signaler

