Arsenal - OL Lyonnes : un trio Chawinga - Katoto - Diani devant

Ce mardi, l'OL Lyonnes fait son entrée en lice sur la pelouse d'Arsenal. Jonatan Giraldez a choisi d'aligner un 4-3-3 avec notamment Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque.

Sept mois après, Arsenal et l'OL Lyonnes se font de nouveau face. Si la double confrontation reste une plaie ouverte côté lyonnais avec cette élimination en demi-finale de la Ligue des champions, le déplacement à Londres avait plutôt été couronné de succès. Ce mardi, les Fenottes espèrent connaitre pareille réussite en terres anglaises pour lancer cette nouvelle campagne européenne. Avec la nouvelle formule, un choc leur est réservé d'entrée avec les tenantes du titre au programme.

Tarciane toujours à droite

Jonatan Giraldez n'était pas de la partie en avril dernier. Seulement, le coach espagnol est conscient qu'il existe un certain esprit de revanche chez certaines de ses joueuses. L'OL Lyonnes a bien évolué durant l'été, mais l'ossature du onze lyonnais ne comprend que peu de nouvelles. Une par ligne avec Engen en défense centrale, Shrader au milieu et Katoto sur le front de l'attaque. La buteuse française ne sera pas trop dépaysée offensivement, faisant équipe avec Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga qu'elle a côtoyées plus ou moins longtemps au PSG. Comme c'est le cas depuis plusieurs matchs désormais, Tarciane occupe encore le rôle de latérale droite, quand Ashley Lawrence reste sur le banc.

La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard (cap), Engen, Bacha - Shrader, Heap, Dumornay - Diani, Katoto, Chawinga