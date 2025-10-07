Arsenal - OL Lyonnes : un trio Chawinga - Katoto - Diani devant

Ce mardi, l'OL Lyonnes fait son entrée en lice sur la pelouse d'Arsenal. Jonatan Giraldez a choisi d'aligner un 4-3-3 avec notamment Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque.
Sept mois après, Arsenal et l'OL Lyonnes se font de nouveau face. Si la double confrontation reste une plaie ouverte côté lyonnais avec cette élimination en demi-finale de la Ligue des champions, le déplacement à Londres avait plutôt été couronné de succès. Ce mardi, les Fenottes espèrent connaitre pareille réussite en terres anglaises pour lancer cette nouvelle campagne européenne. Avec la nouvelle formule, un choc leur est réservé d'entrée avec les tenantes du titre au programme.
Tarciane toujours à droite
Jonatan Giraldez n'était pas de la partie en avril dernier. Seulement, le coach espagnol est conscient qu'il existe un certain esprit de revanche chez certaines de ses joueuses. L'OL Lyonnes a bien évolué durant l'été, mais l'ossature du onze lyonnais ne comprend que peu de nouvelles. Une par ligne avec Engen en défense centrale, Shrader au milieu et Katoto sur le front de l'attaque. La buteuse française ne sera pas trop dépaysée offensivement, faisant équipe avec Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga qu'elle a côtoyées plus ou moins longtemps au PSG. Comme c'est le cas depuis plusieurs matchs désormais, Tarciane occupe encore le rôle de latérale droite, quand Ashley Lawrence reste sur le banc.
La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard (cap), Engen, Bacha - Shrader, Heap, Dumornay - Diani, Katoto, Chawinga
Après leur triplet je m'attendais à voir Joseph et Bacho, bon on a pleins de bonnes attaquantes le choix est plus facile que chez les garçons.
Allez les fenottes il faut une victoire.
Et je pique une fois de plus le copy à Dede
Epicetoutpartout 🍻
Le coach a bien mis Chacha la rapide d'entrée et le duo de centrale Wendie - Tarciane, le reste conforme aux prévisions.
Ah non, Tarciane serait latérale droite, bon, j'espère qu'elle n'aura pas une ailière trop rapide en face ! gare aux fautes et aux cartons.
Allez les filles, il faut faire le taf !
déçu de revoir encore katrotro en 9. je préfère tellement ada a sa place qui participe bien plus a l animation collective
J'ai du mal à comprendre les titularisations de Katoto contre le PSG et Arsenal alors qu'Ada a objectivement été meilleure qu'elle pour le moment, que ce soit d'un point de vue statistique ou dans le jeu.
Chawinga a repris la place de Brand, mérité pour moi.