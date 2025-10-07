Actualités
Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
Les joueurs de l’OL après la défaite contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast 

  • par David Hernandez

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Toutes les bonnes choses ont une fin et dimanche, l'OL a en a fini avec son invincibilité à 11 contre 11. Face à Toulouse et alors qu'ils avaient le match en mains, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont craqué dans les derniers instants de la partie. Avec un avantage d'un but à la 86e minute, la formation lyonnaise a trouvé le moyen de perdre cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1. Un coup d'arrêt pour l'OL qui avait la possibilité de passer premier au classement avec le nul du PSG. Il n'en est rien puisque c'est à une quatrième place que le club est entré dans la deuxième trêve internationale de cette saison.

    Rien d'alarmant car le leader parisien n'est qu'à une longueur, mais forcément des interrogations lundi soir dans votre émission "Tant qu'il y aura des Gones". A force de trop vouloir gérer, l'OL n'est-il pas entré dans une spirale négative ? La suffisance aperçue dimanche est-elle qu'un épiphénomène ? Nos deux consultants ont tenté de répondre aux différentes inquiétudes liées à cette deuxième défaite de la saison.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.

    à lire également
    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast  17:30
    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi 16:40
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF 15:50
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze 15:00
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi 14:10
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ? 13:20
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo" 12:30
    OL Académie
    OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025 11:00
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie 10:15
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 09:30
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection 08:45
    Moïse Bombito avec le Canada
    Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure 08:00
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours" 07:30
    Miniature TKYDG 06 10 2025
    Fin de série pour l'OL ! Faut-il s'inquiéter ? 06/10/25
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardi 06/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine 06/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie 06/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut