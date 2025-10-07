OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast 

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Toutes les bonnes choses ont une fin et dimanche, l'OL a en a fini avec son invincibilité à 11 contre 11. Face à Toulouse et alors qu'ils avaient le match en mains, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont craqué dans les derniers instants de la partie. Avec un avantage d'un but à la 86e minute, la formation lyonnaise a trouvé le moyen de perdre cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1. Un coup d'arrêt pour l'OL qui avait la possibilité de passer premier au classement avec le nul du PSG. Il n'en est rien puisque c'est à une quatrième place que le club est entré dans la deuxième trêve internationale de cette saison.

Rien d'alarmant car le leader parisien n'est qu'à une longueur, mais forcément des interrogations lundi soir dans votre émission "Tant qu'il y aura des Gones". A force de trop vouloir gérer, l'OL n'est-il pas entré dans une spirale négative ? La suffisance aperçue dimanche est-elle qu'un épiphénomène ? Nos deux consultants ont tenté de répondre aux différentes inquiétudes liées à cette deuxième défaite de la saison.

