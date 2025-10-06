Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse

Dominateur, l'OL pensait tenir les trois points dimanche face à Toulouse. Mais à force de ne pas tuer le match, les Lyonnais se sont fait surprendre par des Toulousains bien plus fringants en fin de rencontre.
C'est le genre de scénario que tout le monde voit à l'avance et qui, sans vraiment de surprise, se transforme en réalité. Dimanche après-midi au Parc OL, les quelque 51 000 spectateurs présents à Décines ont vu à des kilomètres ce qui allait arriver à l'OL. Malgré l'excitation venue de cette merveille d'action collective pour le but du 1-0 inscrit par Malick Fofana, il planait au-dessus du stade un sentiment que Toulouse allait profiter de la situation.
Peut-être pas pour s'imposer 2-1 comme ce fut le cas au terme des 95 minutes, mais en revenant à minima au score. Cela n'a pas manqué et dans un élan d'espoir, le Téfécé s'est même payé le luxe de repartir avec les trois points en étant encore mené à la 86e minute. Un coup de massue derrière la tête des Lyonnais qui, pour la première fois de la saison, ont payé certaines limites qu'ils avaient réussi à cacher sur les six premières journées.
Pas assez tueur
À Rennes, l'OL avait déjà fait l'amère expérience de ce que requiert le haut niveau. Quand les occasions sont là, il ne faut pas les laisser passer. Dimanche, face à Toulouse, les joueurs de Paulo Fonseca auraient "dû mener 3-0 à la mi-temps", comme soufflé par Moussa Niakhaté. Il n'y avait que 1-0 et l'OL n'avait pas réussi à faire fructifier son très bon début de match. Car oui, les Lyonnais ont cherché à créer le chaos dans la tête de leurs adversaires avec deux grosses occasions franches sur les dix premières minutes avec Fofana et Tolisso. Seulement, à côté de ça, ce fut le néant.
Il y a bien eu cette action collective de toute beauté pour l'ouverture du score, mais ce fut tout. Dans sa maitrise globale, la formation rhodanienne n'a ensuite plus jamais mis en danger Guillaume Restes entre la 34e minute et le coup de sifflet final. "À 1-0, c’est de notre responsabilité d’aller chercher le deuxième but, de jouer vers l’avant, et on l’a mal fait. Donc, on s’expose", a souligné Niakhaté. Le ballon est bien passé devant le but toulousain, mais sans créer de vrais frissons dans les tribunes. Pas assez tueur puis pas assez tranchant, l'OL a finalement payé tout ça.
Une maitrise tout en suffisance
Dans ce revers, la part des joueurs est forcément importante avec cette gestion de la possession (70%) qui s'est finalement retournée contre eux. "Trop de suffisance" pour certains, "des mauvais choix, des pertes de balle" pour d'autres. Mais cette défaite est aussi celle du staff de Paulo Fonseca. Il y a une semaine, dans "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois critiquait la lecture des matchs du Portugais depuis son arrivée.
La rencontre de la 7e journée de Ligue 1 rentrera dans cette longue liste. Quand Carles Martinez Novell n'a pas tardé à s'ajuster tactiquement dès la pause, l'OL a brillé par son attentisme. Que ce soit sur le terrain avec un deuxième acte "pas à la hauteur de l'ambition" lyonnaise, que sur le banc. Après le match, Jorge Maciel a laissé entendre que l'aspect physique et la fatigue pouvaient entrer en ligne de compte pour expliquer cette fin de match ratée.
Une gestion du staff qui interpelle encore
Or, comment expliquer alors le choix de ne faire que deux changements, dont un (Pavel Sulc) qui est intervenu juste après l'égalisation ? L'entraîneur adjoint a tenté d'apporter des réponses, pas forcément convaincantes, sur le sujet. "La fatigue peut être une explication... On s'est demandé comment faire mieux, comment aider l'équipe. (...) Mais Toulouse avait cette force sur les touches et les corners qui ont pesé dans nos choix." Ceux de ne pas bouger malgré une impression visuelle que les joueurs commençaient à tirer la langue.
Ce fut déjà le cas sur certaines sorties, sauf que cela avait tenu. Cela pousse encore plus à se questionner sur le fait que ce groupe ne peut se reposer que sur 12 ou 13 éléments et pas plus. C'est en tout cas une partie du signal qui a été envoyé sur ce dernier match. Finalement, dimanche face à Toulouse, l'OL a payé ce qu'il réussissait à cacher depuis le début de la saison.
Plus le match avançait, et plus cela se sentait. Je pense qu'on a tous eu cette sensation pendant le match. On l'a tous vu venir. Pas les joueurs peut-être ? A quel point la fatigue a-t-elle pesée ?
On a vraiment raté l'occasion de tuer le match, et d'être premiers. Quelle déception. Il ne faut pas tout jeter mais heureusement qu'il y a la trêve pour y réfléchir posément. C'est presque dommage qu'on ait autant d'internationaux ; j'eusse aimé un équivalent de mise au vert ou des activités de groupe pour appuyer positivement sur le mental collectif.
Je ne suis même pas sûr que ce soit un problème de fatigue. On n'a pas vu les joueurs les mains sur les genoux, ou bien qui paraissaient épuisés.
Je pense plutôt que c'était un problème d'envie et de suffisance. Cela faisait plusieurs matchs que l'intensité baissait en cours de partie une fois un but inscrit. Jusqu’à hier cela suffisait, mais on l'a payé cash.
Les changements auraient pu quand même apporter autre chose. Je comprends qu'il soit frileux à faire les changements, quand on voit l'inexpérience que l'on a sur le banc. Mais là on a clairement vu les titulaires lâcher le match. Sur le but de l'égalisation, il y avait peu de joueurs qui on fait l'effort défensif.
C'est une pique de rappel comme dirait Niakhaté. Attention parce que cela pourrait perturber l'équilibre dans l'équipe, en tout cas la confiance que l'on avait.
La plupart de nos joueurs partent en séléction maintenant, en espérant qu'ils ne se blessent pas et qu'ils n'oublient pas la leçon de ce match.
Je ne vais pas revenir sur le match, tout a été dit .
Quelqu'un peut m'expliquer le temps additionnel ? 4mn annoncées, 4,30 puisque que l'OL a fait 1 changement lors du temps additionnel, P. Sulc à la 92e, alors pourquoi on jouait encore à plus de 6mn ?
Toulouse a marqué à la 96e 🤔
Bien sûr, si on a perdu c'est de notre faute, mais ces 6mn m'ont dérangées .
Je suis d'accord Poupette, quand je l'ai vu prendre tout son temp pour aller tirer le corner en marchant et qu'on en était à plus de 5mn d'arrêt de jeu, je le sentait mal, tres mal.
On savait que cela arriverait même avant le match.
On a tenu un peu miraculeusement contre Lens ou Lille, mais on savait que nos limites offensives allaient poser problème en fin de match.
J’adore les haters qui cherchent des explications tactiques techniques ou de coaching….= masturbation intellectuelle 🙄
La vérité du foot c’est que si tu ne tues pas le match tu restes vulnerable. Le jeu direct Toulousain n’a rien de construit. Ils ont pressé en fin de match car plus frais.
Et évidemment qui fait l’erreur ? AMN qui depuis le début de la préparation multiplie ce genre d’erreurs. Là elle coute cher. On a même vu le but avant même la frappe tellement AMN ne se hâtait pas à se replacer entre le ballon et le but.
Il a un petit boulard c’est pas la première fois qu’on le constate. Dans un système façon catenaccio tu peux pas donner un but pareil.
M’enfin je le redis c’est normal aussi que nos adversaires aient de la réussite. On en a eu nous aussi.
Si on a quand même démontré beaucoup de maîtrise sur les 80 premières minutes, je n’ai vraiment pas aimé la fin de match.
Je sais que Tolisso est intouchable ici, pourtant je trouve qu’il n’impulse pas grand chose, ni techniquement ni physiquement ni par sa présence. Il est le plus faible des 3 milieux depuis plusieurs matchs déjà. A trop s’éparpiller on se perd parfois. Je crois que c’est ce qu’il lui arrive. Ça et la fatigue bien sûr.
Bon match de Satriano paraît-il, moi je vois un attaquant qui me fait saigner les yeux tellement il aurait à peine sa place à Sainté.
Mais à l’OL il fait tache. Il est dépassé par le niveau physique de la ligue 1. Sa grinta typique d’AmSud ne compense pas tout.
Je voudrais voir les jeunes. Au moins ils ne courront peut-etre pas autant après leur contrôles…. 🙄