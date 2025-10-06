Actualités
Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
Les joueurs de l’OL après la défaite contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Dominateur, l'OL pensait tenir les trois points dimanche face à Toulouse. Mais à force de ne pas tuer le match, les Lyonnais se sont fait surprendre par des Toulousains bien plus fringants en fin de rencontre.

    C'est le genre de scénario que tout le monde voit à l'avance et qui, sans vraiment de surprise, se transforme en réalité. Dimanche après-midi au Parc OL, les quelque 51 000 spectateurs présents à Décines ont vu à des kilomètres ce qui allait arriver à l'OL. Malgré l'excitation venue de cette merveille d'action collective pour le but du 1-0 inscrit par Malick Fofana, il planait au-dessus du stade un sentiment que Toulouse allait profiter de la situation.

    Peut-être pas pour s'imposer 2-1 comme ce fut le cas au terme des 95 minutes, mais en revenant à minima au score. Cela n'a pas manqué et dans un élan d'espoir, le Téfécé s'est même payé le luxe de repartir avec les trois points en étant encore mené à la 86e minute. Un coup de massue derrière la tête des Lyonnais qui, pour la première fois de la saison, ont payé certaines limites qu'ils avaient réussi à cacher sur les six premières journées.

    Pas assez tueur

    À Rennes, l'OL avait déjà fait l'amère expérience de ce que requiert le haut niveau. Quand les occasions sont là, il ne faut pas les laisser passer. Dimanche, face à Toulouse, les joueurs de Paulo Fonseca auraient "dû mener 3-0 à la mi-temps", comme soufflé par Moussa Niakhaté. Il n'y avait que 1-0 et l'OL n'avait pas réussi à faire fructifier son très bon début de match. Car oui, les Lyonnais ont cherché à créer le chaos dans la tête de leurs adversaires avec deux grosses occasions franches sur les dix premières minutes avec Fofana et Tolisso. Seulement, à côté de ça, ce fut le néant.

    Il y a bien eu cette action collective de toute beauté pour l'ouverture du score, mais ce fut tout. Dans sa maitrise globale, la formation rhodanienne n'a ensuite plus jamais mis en danger Guillaume Restes entre la 34e minute et le coup de sifflet final. "À 1-0, c’est de notre responsabilité d’aller chercher le deuxième but, de jouer vers l’avant, et on l’a mal fait. Donc, on s’expose", a souligné Niakhaté. Le ballon est bien passé devant le but toulousain, mais sans créer de vrais frissons dans les tribunes. Pas assez tueur puis pas assez tranchant, l'OL a finalement payé tout ça.

    Une maitrise tout en suffisance

    Dans ce revers, la part des joueurs est forcément importante avec cette gestion de la possession (70%) qui s'est finalement retournée contre eux. "Trop de suffisance" pour certains, "des mauvais choix, des pertes de balle" pour d'autres. Mais cette défaite est aussi celle du staff de Paulo Fonseca. Il y a une semaine, dans "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois critiquait la lecture des matchs du Portugais depuis son arrivée.

    La rencontre de la 7e journée de Ligue 1 rentrera dans cette longue liste. Quand Carles Martinez Novell n'a pas tardé à s'ajuster tactiquement dès la pause, l'OL a brillé par son attentisme. Que ce soit sur le terrain avec un deuxième acte "pas à la hauteur de l'ambition" lyonnaise, que sur le banc. Après le match, Jorge Maciel a laissé entendre que l'aspect physique et la fatigue pouvaient entrer en ligne de compte pour expliquer cette fin de match ratée.

    Une gestion du staff qui interpelle encore

    Or, comment expliquer alors le choix de ne faire que deux changements, dont un (Pavel Sulc) qui est intervenu juste après l'égalisation ? L'entraîneur adjoint a tenté d'apporter des réponses, pas forcément convaincantes, sur le sujet. "La fatigue peut être une explication... On s'est demandé comment faire mieux, comment aider l'équipe. (...) Mais Toulouse avait cette force sur les touches et les corners qui ont pesé dans nos choix." Ceux de ne pas bouger malgré une impression visuelle que les joueurs commençaient à tirer la langue.

    Ce fut déjà le cas sur certaines sorties, sauf que cela avait tenu. Cela pousse encore plus à se questionner sur le fait que ce groupe ne peut se reposer que sur 12 ou 13 éléments et pas plus. C'est en tout cas une partie du signal qui a été envoyé sur ce dernier match. Finalement, dimanche face à Toulouse, l'OL a payé ce qu'il réussissait à cacher depuis le début de la saison.

    à lire également
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL
    5 commentaires
    1. Darn
      Darn - lun 6 Oct 25 à 8 h 13

      Plus le match avançait, et plus cela se sentait. Je pense qu'on a tous eu cette sensation pendant le match. On l'a tous vu venir. Pas les joueurs peut-être ? A quel point la fatigue a-t-elle pesée ?

      On a vraiment raté l'occasion de tuer le match, et d'être premiers. Quelle déception. Il ne faut pas tout jeter mais heureusement qu'il y a la trêve pour y réfléchir posément. C'est presque dommage qu'on ait autant d'internationaux ; j'eusse aimé un équivalent de mise au vert ou des activités de groupe pour appuyer positivement sur le mental collectif.

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 6 Oct 25 à 8 h 33

      Je ne suis même pas sûr que ce soit un problème de fatigue. On n'a pas vu les joueurs les mains sur les genoux, ou bien qui paraissaient épuisés.

      Je pense plutôt que c'était un problème d'envie et de suffisance. Cela faisait plusieurs matchs que l'intensité baissait en cours de partie une fois un but inscrit. Jusqu’à hier cela suffisait, mais on l'a payé cash.

      Les changements auraient pu quand même apporter autre chose. Je comprends qu'il soit frileux à faire les changements, quand on voit l'inexpérience que l'on a sur le banc. Mais là on a clairement vu les titulaires lâcher le match. Sur le but de l'égalisation, il y avait peu de joueurs qui on fait l'effort défensif.

      C'est une pique de rappel comme dirait Niakhaté. Attention parce que cela pourrait perturber l'équilibre dans l'équipe, en tout cas la confiance que l'on avait.

      La plupart de nos joueurs partent en séléction maintenant, en espérant qu'ils ne se blessent pas et qu'ils n'oublient pas la leçon de ce match.

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - lun 6 Oct 25 à 8 h 43

      Je ne vais pas revenir sur le match, tout a été dit .

      Quelqu'un peut m'expliquer le temps additionnel ? 4mn annoncées, 4,30 puisque que l'OL a fait 1 changement lors du temps additionnel, P. Sulc à la 92e, alors pourquoi on jouait encore à plus de 6mn ?
      Toulouse a marqué à la 96e 🤔
      Bien sûr, si on a perdu c'est de notre faute, mais ces 6mn m'ont dérangées .

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 6 Oct 25 à 8 h 50

        Je suis d'accord Poupette, quand je l'ai vu prendre tout son temp pour aller tirer le corner en marchant et qu'on en était à plus de 5mn d'arrêt de jeu, je le sentait mal, tres mal.

        Signaler
    4. cavegone
      cavegone - lun 6 Oct 25 à 8 h 52

      On savait que cela arriverait même avant le match.
      On a tenu un peu miraculeusement contre Lens ou Lille, mais on savait que nos limites offensives allaient poser problème en fin de match.
      J’adore les haters qui cherchent des explications tactiques techniques ou de coaching….= masturbation intellectuelle 🙄

      La vérité du foot c’est que si tu ne tues pas le match tu restes vulnerable. Le jeu direct Toulousain n’a rien de construit. Ils ont pressé en fin de match car plus frais.

      Et évidemment qui fait l’erreur ? AMN qui depuis le début de la préparation multiplie ce genre d’erreurs. Là elle coute cher. On a même vu le but avant même la frappe tellement AMN ne se hâtait pas à se replacer entre le ballon et le but.
      Il a un petit boulard c’est pas la première fois qu’on le constate. Dans un système façon catenaccio tu peux pas donner un but pareil.

      M’enfin je le redis c’est normal aussi que nos adversaires aient de la réussite. On en a eu nous aussi.

      Si on a quand même démontré beaucoup de maîtrise sur les 80 premières minutes, je n’ai vraiment pas aimé la fin de match.

      Je sais que Tolisso est intouchable ici, pourtant je trouve qu’il n’impulse pas grand chose, ni techniquement ni physiquement ni par sa présence. Il est le plus faible des 3 milieux depuis plusieurs matchs déjà. A trop s’éparpiller on se perd parfois. Je crois que c’est ce qu’il lui arrive. Ça et la fatigue bien sûr.

      Bon match de Satriano paraît-il, moi je vois un attaquant qui me fait saigner les yeux tellement il aurait à peine sa place à Sainté.
      Mais à l’OL il fait tache. Il est dépassé par le niveau physique de la ligue 1. Sa grinta typique d’AmSud ne compense pas tout.

      Je voudrais voir les jeunes. Au moins ils ne courront peut-etre pas autant après leur contrôles…. 🙄

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL 08:45
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse 08:00
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0" 05/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel" 05/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 05/10/25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2) 05/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque 05/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Grégory Coupet, entraîneur des gardiens de l'AS Cannes
    Coupet (ex-OL) entraîneur intérimaire de l’AS Cannes 05/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes : un record de précocité pour Joseph 05/10/25
    Le petit Ibrahim avait pu rencontrer Moussa Niakhaté la saison passée
    OL - Toulouse : un hommage rendu au petit Ibrahim, décédé à 7 ans 05/10/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute à la maison 05/10/25
    Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
    Contre l’OL, Toulouse est à la recherche d’une éclaircie 05/10/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : gestion de la fatigue et obligation de résultat, le bon équilibre à trouver 05/10/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse : avec ou sans pointe ? 05/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL : Karabec, la gauche soyeuse 05/10/25
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : avant-match, horaire, diffusion TV 05/10/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal de retour pour OL - Toulouse 04/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut