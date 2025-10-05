Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel"

Menant au score jusqu'à la 87e minute, l'OL a pourtant perdu face à Toulouse. Après la belle dynamique, les Lyonnais marquent le coup, mais Moussa Niakhaté ne veut pas tout jeter à la poubelle avec ce revers.

En menant 1-0 à la 87e minute, comment expliquer cette défaite contre Toulouse (1-2) ?

Moussa Niakhaté : Quand tu ne gagnes que 1-0, tu t'exposes. Si tu marques les deuxièmes ou troisièmes buts, c'est plus simple. Mais, on ne va pas remettre en cause quoi que ce soit. C'est un excellent début de saison qu'on fait avec quinze points. Mais aujourd'hui, on a été punis par notre suffisance. Il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour cette défaite.

Ça peut être un coup d'arrêt pour vous, mentalement, après cette défaite ?

Non, parce que je crois qu'on est encore troisième, donc il ne faut pas tout jeter.

"Ça reste un excellent début de saison"

C'est assez paradoxal, car on a l'impression que c'est le match que vous maîtrisez le plus sur le début de saison...

Je ne suis pas loin d'être d'accord. Notamment en première mi-temps, à l'image du premier but qu'on met qui est un but extraordinaire. Mais je suis vraiment déçu que ce genre d'action, ce genre de match ne soit pas récompensé par trois points. Mais comme je l'ai dit, un match, c'est 90 minutes, et la deuxième mi-temps n'est pas bonne. Elle n'est pas catastrophique, attention, mais elle n'est pas à la hauteur de la barre où on a mis les autres matchs. Donc, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, ils ont joué avec leurs qualités, ils nous ont mis en difficulté. C'est une grosse piqûre de rappel qui montre que nous sommes des joueurs qui devons être à 100%. Et à partir du moment qu'on en fait un tout petit peu moins, on s'expose à des choses comme ça.

Quel bilan faites-vous au moment de cette trêve internationale ?

Je crois que c'est 9 matchs, 7 victoires, 7 clean-sheet et 2 défaites. Donc, voilà, ça reste un excellent bilan. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'auraient pas cru ça au début juillet. Il y a même certains confrères qui disaient qu'on jouerait le maintien. Donc, si on joue dans ces standards-là, c'est excellent. Mais voilà, ça, on l'a déjà dit les matchs précédents. Aujourd'hui, à chaud, c'est vrai qu'on est déçus de ce match-là. On va se ressourcer en équipe nationale, chacun dans notre pays, et on va revenir d'aplomb parce qu'on va enchaîner les matchs entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Mais il ne faudra pas oublier ce match contre Toulouse.